Musk está a processar a firma de advogados que conseguiu que ele comprasse o Twitter

Resumidamente, Elon Musk comprou o Twitter e, agora, está a processar a firma de advogados que conseguiu que ele o comprasse.

Segundo a Insider, Elon Musk está a processar a firma de avogados que representou o Twitter, aquando da sua aquisição por 44 mil milhões de dólares, no ano passado.

A X Corp de Elon Musk está a processar a Wachtell, Lipton, Rosen e Katz por cobrar demais ao Twitter. A firma, especializada em fusões e aquisições, representou a antiga administração da rede social, quando o empresário tentava renunciar aos 44 mil milhões de dólares.

Segundo reclama Elon Musk, a empresa de advogados cobrou 90 milhões de dólares de honorários e enviou ainda uma fatura de 16 milhões de dólares, relativa à prestação de serviços por hora, que contribuiu para o Twitter fechar o negócio. O processo menciona uma "taxa de sucesso" de 84,3 milhões de dólares, cobrada no dia em que a fusão foi concluída.

De acordo com a X Corp de Elon Musk, a firma de advogados cobrou um valor abusado, ainda mais, tendo prestado apenas "alguns meses" de serviços.

A Wachtell explorou um cliente corporativo deixado desprotegido por fiduciários idiotas que perderam a motivação para agir no melhor interesse do Twitter enquanto este aguardava a sua venda iminente a Elon Musk e às suas entidades.

Reivindica o processo.

Com uma acusação que envolve enriquecimento sem causa, violação do dever fiduciário, auxílio e cumplicidade na violação do dever fiduciário e violações do Código de Negócios e Profissões da Califórnia, a X Corp, atual detentora do Twitter, quer o reembolso de qualquer pagamento que diga respeito a taxas exageradas e a honorários associados ao custo do caso.

Mesmo que o tribunal não obrigue a firma de advogados a devolver a quantia total, Elon Musk considera que ela deveria "ser obrigada a restituir a diferença entre o valor total de 90 milhões de dólares e os honorários razoáveis" que deveriam ter sido, desde logo, cobrados.