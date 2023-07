A relação entre Mark Zuckerberg e Elon Musk tem estado ao rubro. A promessa de um combate entre estes dois titãs da indústria tem despertado o interesse na Internet e as fações parecem agrupar-se. Agora foi o CEO da Meta que recorreu ao Twitter para gozar com esta rede social, de forma muito discreta.

Mark Zuckerberg e Elon Musk nunca foram figuras que se aproximassem e que partilhassem ideias. Cada um tem a sua rede social e quer que essa seja a mais usada e a mais falada. Nos últimos dias a animosidade cresceu e até um combate estava prometido.

Esta conflito parece agora ter atingido um novo patamar, fruto da chegada do Threads à Internet. Mark Zuckerberg voltou à sua conta do Twitter para aproveitar para publicitar a sua nova rede social e tentar angariar novos utilizadores.

Com um simples meme mostrou as semelhanças entre o que o Twitter oferece aos utilizadores e o Threads agora traz para o Instagram. O mais caricato é que a conta do CEO da Meta estava parada há 11 anos sem qualquer publicação neste tempo todo.

Uma imagem de dois Homem-Aranha a apontar um para o outro dizem de forma muito discreta que estas redes são muito similares. As respostas dos utilizadores dividiram-se e muito apoiaram o regresso do CEO da Meta a esta rede.

It is infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter, than indulge in the false happiness of hide-the-pain Instagram — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Claro que Elon Musk não ficou calado e rapidamente aproveitou para apontar as suas armas ao rival. Também no Twitter respondeu a uma mensagem de outro utilizador onde era mostrado que a conta de Mark Zuckerberg tinha sido apagada, num email do próprio.

O comentário de Elon Musk é também muito interessante e apontou as armas ao CEO da Meta: "É infinitamente preferível ser atacado por estranhos no Twitter, do que se entregar à falsa felicidade de esconder a dor no Instagram".