A Internet está ao rubro com a mais recente polémica entre Elon Musk e Mark Zuckerberg. Estes dois gigantes da tecnologia parecem dispostos a confrontarem-se e já têm até o local para o fazerem. A grande questão agora é se o vão mesmo fazer e quando acontecerá.

Há algum tempo que Mark Zuckerberg dedica uma parte do seu tempo a praticar luta. Este é um aspirante a lutador de MMA e que tem ganho torneios de Jiu-Jitsu. Também afirma ter concluído recentemente o exaustivo treino “Murph Challenge” em pouco menos de 40 minutos.

Como figura pública que é, Elon Musk passa parte do seu tempo a provocar os seus concorrentes. Recentemente fez uma publicação no Twitter onde se dizia "pronto para uma luta na jaula" com Mark Zuckerberg. Esta ideia surgiu pouco tempo depois de se descobrir que o Facebook estaria a preparar uma rede similar a Twitter.

Mark Zuckerberg responds to Elon Musk saying he's down for a cage fight



"Send me location" pic.twitter.com/NE4mL8l4po — Culture Crave (@CultureCrave) June 21, 2023

Claro que este tema ganhou a atenção de todos e poucos dias depois foi o CEO da Meta a dar a sua resposta. Na sua conta do Instagram Mark Zuckerberg limitou-se a partilhar a mensagem original de Elon Musk com uma mensagem adicional: "Envia-me a localização".

Agora, foi o dono do Twitter a dar a sua resposta e a avançar mais um pouco neste aparente combate que se deverá realizar. A publicação de Elon Musk é clara e aponta para o "Vegas Octagon", uma arena de Las Vegas que costuma receber combates de Ultimate Fighting Championship (UFC).

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing — Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023

Além do local, Elon Musk revelou também que tem um truque já preparado para o embate. Chamou-o de "A Morsa", e consiste em ficar por cima do oponente e sem fazer nada. A sustentar esta sua arma (não muito) secreta que pensa ser suficiente para ganhar, Mark Zuckerberg publicou também um vídeo onde explicou este movimento.

Tudo parece encaminhar-se para o confronto físico, mas controlado e com regras. A verdade é que provavelmente nunca vai acontecer, tal como se viu várias vezes no passado. Ainda assim, a Internet está ao rubro e todos andam divertidos com esta possibilidade remota de vermos Mark Zuckerberg e Elon Musk num ajuste de contas.