Publicidade da Google mostra as falhas do iPhone face ao Pixel [vídeo]

A luta entre a Google e a Apple tem muitos anos e agora ganhou uma nova expressão ao colocarem frente a frente o iPhone e o Pixel. A gigante das pesquisas lançou 5 vídeos onde pretende mostrar as falhas do telefone da sua concorrente.

Na linha da publicidade provocatória que algumas vezes lança, a Google apresentou agora 5 novos vídeos. A estrela desta publicidade é o Pixel 7 Pro, que surge em conversas profundas e introspetivas com o que parece (e é) um iPhone 14 Pro com uma capa.

No primeiro vídeo, estes 2 smartphones conversam e mostram que há muitas funcionalidades em falta na proposta da Apple. Com a voz das suas assistentes virtuais estes trocam ideias até que fica claro que o iPhone tem inveja do Pixel, porque este pode fazer tantas coisas que o outro não pode.

A cada novo vídeo é mostrado o muito que a Google deu aos seus Pixel, algo que a Apple tem ainda de lançar no futuro, para ficarem equilibrados. Isso é destacado no segundo vídeo, mais concretamente no assunto astrofotografia. O iPhone não tem está vertente, o Pixel tem.

Claro que há ainda momentos em que o Pixel conforta o iPhone mostrando-lhe o que este tem de único. Os exemplos dados vão desde as bolhas azuis nas mensagens até outras opções similares e que na verdade acabam por deixar a proposta da Apple longe do que poderia ser.

Os 5 vídeos cobrem ainda outras áreas, sempre mostrando opções e funcionalidades que o iPhone não tem e estará ainda longe de um dia vir a ter. São pormenores como uma VPN nativa, o carregamento inverso e também, claro, o dobrável, um campo onde a Google já está presente.

Novamente a Google assume a diferença entre as duas propostas e recorre e uma publicidade onde a própria Apple já andou há alguns anos. Ao escolher os 2 smartphones, rapidamente consegue mostrar todas as suas diferenças. E, claro, desta vez o Pixel volta a levar a melhor frente ao iPhone. O resto dos vídeos podem ser vistos abaixo.

A pergunta implícita que a Google deixa é clara: qual dos 2 smartphones é que se destaca e se torna mais interessante para os utilizadores?

Sabendo que a Google ainda não tem os Pixel à venda em Portugal, e não havendo como comparar, nós deixamos outra questão: se tivesse, conseguiria ombrear com o iPhone?