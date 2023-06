Uma das caraterísticas únicas das mensagens do iOS são as bolhas que distinguem o que vem do universo Apple e do Android. Estas têm um pendor psicológico e mostram a diferença entre ambos. Agora a Google também quer marcar essa posição e vai trazer bolhas de cores para marcar as mensagens RCS no Android.

Google segue o mesmo caminho da Apple nas mensagens

A aposta da Google no RCS está feita e certamente este é o caminho que quer fazer. Procura levar consigo muitas marcas se muitos fabricantes, havendo, no entanto, uma marca que faz questão de se demarcar deste movimento. Falamos da Apple, que insiste em usar o seu sistema fechado.

Por muito que a Google tente que o RCS seja adotado pela Apple, esta já fez ver que quer separar-se dos restantes. Ainda assim, e como se viu com o iOS 17, a Apple trouxe algumas novidades, não necessariamente boas, para estes sistemas conseguirem conviver e comunicar.

Agora, e para elevar ainda mais o RCS, a Google trouxe mais algumas novidades que está a testar. Na sua app Mensagens para o Android, a gigante das pesquisas resolveu colocar marcadores que vão mostrar quais são as mensagens que chegam através deste protocolo de comunicação.

RCS será muito simples de identificar no Android

Esta é agora uma marca virtual bem visível e que os utilizadores podem usar para identificar rapidamente as mensagens RCS. Estes marcadores vão adaptar-se aos temas que o usar no Android e como tal as suas cores vão mudar em função do que estiver aplicado no smartphone.

Por agora esta novidade está ainda em testes e pode ser vista na versão beta 20230615_02_RC00 d Android. Em breve, e como a Google nos habituou, esta versão será aberta a todos e assim dar acesso a esta e mais novidades que vão certamente surgir.

Na verdade, os utilizadores já podiam saber quais das suas mensagens chegavam via RCS. Isso estava dentro das conversas, na forma de um texto apresentado. Com esta nova versão, tudo fica naturalmente mais visível e mais fácil de interpretar.