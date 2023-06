A Cybertruck ainda não chego ao mercado e já consegue incomodar a concorrência e as suas ofertas. Desta vez foi a vez do CEO da Ford que veio a público tentar ganhar uma vantagem e mostrar que esta pick-up não é para pessoas reais e que trabalham de verdade.

Cybertruck da Tesla não é para pessoas reais

Depois de muitos atrasos e adiamentos, a Cybertruck parece que tem a sua chegada ao mercado preparada. Esta carrinha da Tesla quer revolucionar o mercado, usando para isso as suas capacidades, associadas a uma estética única e completamente diferente da concorrência.

Para se distanciar e mostrar as propostas da Ford, o CEO veio dar a sua opinião sobre a proposta da Tesla. Declarou que a sua marca faz carrinhas "para pessoas reais e que fazem um trabalho real". Comparativamente, a Cybertruck foi projetada "para as pessoas de Silicon Valley" e "é um produto sofisticado, mas para estar estacionado frente a um hotel".

Também no campo do design, o CEO da Ford tem uma opinião firme. É completamente diferente do que a marca tem na F-150 Lightning, sendo esta "um tipo diferente de carrinha". Esta última segue as linhas mais tradicionais e a que o mercado se habituou a ter acessíveis.

CEO da Ford mostra que as suas propostas são melhores

O CEO da Ford continuou depois, procurando mostrar que as propostas da marca são mais acessíveis e úteis. Considera que quem vai comprar a Cybertruck a tornará um objeto de coleção e que esta não foi criada para pessoas reais e que precisam de a usar no dia a dia.

A seguir a estas declarações, o CEO da Ford foi confrontado com o negócio da marca com a Tesla, para acesso aos carregadores Supercharger. Ao todo são 12.000 e este era um negócio importante demais para ser deixado de lado e não ser aproveitado.

As palavras de Jim Farley são fortes e parecem procurar marcar uma posição da Ford num mercado que será mudado em breve. A Cybertruck vai obrigar a concorrência a adaptar-se a crescer para novas estéticas e funcionalidades, algo que certamente não quereriam.