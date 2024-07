BYD volta a brilhar e bateu mais um novo recorde de vendas em junho

A BYD é cada vez mais uma marca com uma quota de mercado interessante. Começa a ombrear de forma clara com a Tesla e a conquistar o espaço que era da marca americana nos carros elétricos. Este fabricante chinês teve agora mais uma marca de sucesso e bateu um novo recorde de vendas em junho.

BYD bateu mais um novo recorde de vendas

A conhecida BYD bateu o seu próprio recorde de vendas mensais novamente, entregando uns impressionantes 341.658 veículos de nova energia (VNE) em junho. Este número inclui híbridos plug-in e veículos totalmente elétricos. Marca um aumento de 35% em comparação com o período homólogo e supera o recorde anterior da marca de 341.043 VNE vendidos em dezembro de 2023.

As reduções agressivas de preços nos modelos mais populares como o Seagull, Atto 3, Dolphin e Seal alimentaram claramente este crescimento. O Seagull, o veículo elétrico mais acessível da BYD, começa com um preço surpreendentemente baixo de 9.700 dólares na China, tornando-se uma proposta elétrica acessível a um público muito mais vasto.

As vendas de veículos totalmente elétricos da marca também tiveram um aumento significativo de 13% face a junho de 2024, atingindo as 145.179 unidades. Este número impressionante contribuiu para o total de 726.153 veículos totalmente elétricos vendidos pela BYD no primeiro semestre de 2024, um aumento substancial de 18% em relação ao mesmo período de 2023.

Nem só de carros elétricos vive a marca

A BYD não está focada apenas no sucesso doméstico e vira a sua atenção para os mercados globais. A empresa lançou recentemente o seu terceiro modelo EV no Japão, o Seal EV, com um preço de 5,28 milhões de ienes (aproximadamente 33.100 dólares). O Seal, que rivaliza com o Model 3 da Tesla, também deverá chegar à Coreia do Sul ainda este ano e já está à venda em alguns mercados europeus.

A ambição da BYD vai além dos elétricos acessíveis. A empresa aventura-se em segmentos de luxo com modelos como o elétrico Yangwang U9, uma máquina com mais de 1.200 cavalos de potência concebida para competir com marcas já estabelecidas. Além disso, a BYD entra no mercado dos SUV de tamanho médio com o Sea Lion 07, que supera o Model Y da Tesla na China com um preço inicial de 189.800 RMB (26.250 dólares).

Embora a estratégia agressiva de preços e a diversidade de modelos da BYD impulsionem o seu crescimento, a empresa enfrenta sérios desafios na Europa, devido às novas tarifas sobre as importações chinesas. No entanto, a marca deverá conseguir absorver os custos adicionais graças às margens de lucro mais elevadas em alguns dos seus carros elétricos vendidos na UE.