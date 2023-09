A Google está a poucos dias de revelar o Android 14, a nova atualização do seu sistema operativo. Este demorará depois algum tempo a chegar aos fabricantes e aos seus smartphones. Com este processo prestes a começar, a gigante das pesquisas já começou a preparar a sua primeira grande atualização, com a primeira beta do Android 14 QPR1.

Google prepara beta da atualização Android 14 QRP1

Este ano a Google resolveu mudar a forma como apresenta o novo Android. Por norma chega no final do verão, com os primeiros dias de setembro a serem os escolhidos. Em 2023 parece estar a apontar o lançamento para 4 de outubro, o mesmo dia em que o Pixel 8 e outras novidades vão ser revelados.

Enquanto aguardamos por esse dia, a Google parece não estar parada e prepara já algumas novidades para o seu sistema operativo dedicado aos smartphones. Quer ter já a próxima grande atualização pronta e por isso já começou a preparar a sua criação e a sua chegada.

Foi no Reddit que a gigante das pesquisas revelou que tem esta versão já a ser preparada e que muito em breve a tornará pública e acessível aos Pixel. Revelou todo o cronograma para esta versão, que deverá chegar já a 18 de setembro. A versão final é esperada para o mês de dezembro, ainda sem uma data específica.

Mas afinal quando chega o Android 14 aos smartphones?

Com a versão beta 5.3 do Android 14 a ser marcada como a versão final candidata a lançamento, a Google deixou um alerta aos utilizadores. Não conta lançar mais versões antes da final do Android 14 e como tal, esta nova versão de testes irá ser instalada de forma automática.

Quem não quiser avançar para os testes do Android 14 QPR1 deverá sair do programa de desenvolvimento e assim ficar com a versão final. Ainda assim, a nova beta será estável para ser usada do no dia a dia, com alguns eventuais problemas pontuais.

Estas são boas notícias e mostra que a Google mantém ativos os desenvolvimentos do Android 14. O que não revelou foi a pergunta que mais vezes tem sido feita. Quando chega esta nova versão que todos aguardam e que tarda em ser tornada pública.