Google prepara uma novidade para o Pixel 8! O que será que ai vem?

A chegada do Pixel 8 foi um marca no universo dos smartphones. A Google voltou a marcar uma posição única e mostrou que quer ter uma presença forte nesta área, muito em especial no que toca ao software. A gigante das pesquisas tem agora algo novo a ser preparado para o Pixel 8, estando a dias de a revelar.

Ainda que discretamente, a Google marcou um ponto importante no campo dos smartphones com a chegada do Pixel 8. Este smartphone tem já uma componente grande de software que consegue suprir alguns dos pontos que o hardware ainda não consegue oferecer.

Estando ao nível do que melhor está presente no mercado, a Google tem uma oferta única nestes modelos e que cativou de imediato muitos utilizadores. Agora, a gigante do software quer dar mais um passo e tem a ser preparada uma novidade para estes smartphones.

01000110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01111001 01100101 01100001 01110010 00101100 00100000 01100110 01110010 01100101 01110011 01101000 00100000 01100100 01110010 01101111 01110000 00101110 00100000 https://t.co/1nhhiCtNCe pic.twitter.com/CyOeJ9Czvd — Made by Google (@madebygoogle) January 19, 2024

Numa mensagem publicada no X (ex-Twitter), que foi escrita em binário, a Google revelou que tem algo a ser preparado. Com o texto "fresh year, fresh drop" (ano fresco, gota fresca) revelou o que deverá ser uma nova cor que irá estar presente na família Pixel 8.

Ao mesmo tempo, um vídeo presente tem a frase "it’s a living" (é uma vida) escrita com spray em verde-lima. Esse vídeo termina com a data 25/01/2024, o que mostra que será nessa data que será revelada esta novidade para os smartphones da Google.

Do que é possível perceber, ainda que não tenha sido confirmado pela Google, o seu smartphone receberá uma nova cor. Falamos do Fresh mint (verde-lima), que irá estar disponível junto das restantes cores já acessíveis: Obsidiana, Porcelana, Azul Baía.

Não está claro se a nova cor será um exclusivo do Pixel 8 Pro ou se também estará disponível para o modelo básico do Pixel 8. No dia 25 de janeiro a Google revelará tudo o mostrará a nova proposta para assim reforçar o que estes smartphones têm para oferecer.