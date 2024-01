E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, acompanhámos o lançamento dos novos Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ e do Smasung Galaxy S24, analisámos o smartwatch CMF Watch Pro, falámos de vários avanços na ciência, e muito mais.

À medida que a evolução tecnológica avança, nomeadamente com chips produzidos em nanómetros cada vez mais avançados, é necessário olhar para os outros componentes e perceber o que é possível fazer para termos equipamentos mais bem preparados para o futuro. Assim, a China está a preparar-se para criar baterias nucleares para smartphones cuja carga aguente 50 anos sem precisar de ser recarregada.

A Xiaomi acaba de revelar vários novos smartphones da linha Redmi Note 13, onde se destaca o Redmi Note 13 Pro+. Esta é uma proposta de topo e que irá marcar o mercado, com as suas câmaras de topo e um preço único. O Pplware já esteve a testar o Redmi Note 13 Pro+ e dá-lhe agora as primeiras impressões desta máquina da Xiaomi.

Os smartphones robustos, ou rugged phones, nasceram como uma solução para quem utiliza o smartphone em situações mais exigentes e de risco iminente, onde o desempenho não tem propriamente grande relevância. Mas a Blackview acaba de mudar isso e apresenta o Blackview BL9000: ecrã de 120 Hz, 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento, ecrã traseiro, carregamento a 120 W, e muito mais!

A Rolls-Royce e a Volvo CE juntaram-se à Air Burners para desenvolver uma máquina portátil e inovadora que transforma madeira e resíduos vegetais em energia. Conheça o BioCharger!

Operar um coração não é nada fácil, certamente. É claro que para poderem trabalhar em corações humanos, os cirurgiões precisam de estruturas tão próximas quanto possível deste órgão. Agora, um grupo de cientistas criou um coração robótico que funciona exatamente como um coração humano.

A Samsung acaba de apresentar os Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, um conjunto de equipamentos que oferecem um mundo de novas experiências móveis através da Galaxy AI. Desenvolvida para potenciar a experiência do dia a dia, a Galaxy AI transporta a icónica série S para o Futuro.

Recorda-se do conceito de Inteligência Artificial Geral (AGI)? Se não gostou muito da ideia, na altura em que falámos sobre o assunto, saiba que a Meta, uma das maiores empresas tecnológicas do mundo, está a investir na criação de uma.

A relação da Huawei com a Google e o Android deteriorava-se há muito. Desde que foi banida pelos EUA, a empresa resolveu focar-se nos seus produtos e nos seus sistemas, sempre com alternativas viáveis. Agora, a Huawei revelou o HarmonyOS NEXT, a sua próxima versão, que dispensa totalmente o Android e as suas apps.

Ter um smartwatch (ou relógio inteligente) nos dias de hoje é algo "banal". Há relógios para todos os gostos e carteiras, mas tínhamos alguma curiosidade em saber como era o CMF by Nothing Watch Pro já que do portfólio fazem parte um conjunto de gadgets disruptivos! Este relógio está fantástico e tem super preço.

Hoje fala-se cada vez mais em seca. Se a norte de Portugal o que mais tem caído é chuva, no centro e sul o problema agudiza-se com a água na iminência de faltar nas torneiras. E o cenário é muito parecido um pouco por toda a Península Ibérica. Esta invenção promete muita água a partir do ar. Poderá ser mesmo a máquina para acabar com a seca. São 455 litros de água "fresca e limpa" por dia.

A decisão da Google de criar os seus SoC para alimentar os smartphones Pixel foi um caminho que deu uma liberdade única à gigante das pesquisas. Assim tem o controlo total e cria as suas propostas únicas. Agora, a Google já começou a testar o Tensor G5, o seu SoC que chegará com o Pixel 10.

Construído em parceria com a fabricante de aviões Lockheed Martin, o X-59 faz parte da missão da NASA, agência espacial americana, de encontrar uma forma de as pessoas utilizarem os voos supersónicos para viagens mais comuns. O X-59 (até o nome soa a mistério), não desiludiu definitivamente.