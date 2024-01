Samsung revela que funções de IA do Galaxy S24 só são gratuitas até 2025

A IA é um dos pontos-chave dos novos Galaxy S24 que a Samsung apresentou ontem. A marca quer que esta capacidade seja usada naturalmente pelos utilizadores para melhorar o seu dia a dia. Ainda que fomente a sua utilização, a Samsung revelou agora que a IA dos Galaxy S24 só vão ser gratuitas até 2025.

IA dos Galaxy S24 gratuitas até 2025

Os novos Galaxy S24 da Samsung querem moldar o mercado e mostrar o que será o futuro. Com a IA já presente em vários campos, é natural que a aposta esteja nestas funcionalidades, ainda mais tendo o apoio direto da Google, um dos parceiros da marca.

Com uma presença forte e uma dependência grande do que esta IA pode oferecer, é natural que os utilizadores se habituem À sua presença. Ainda assim, a Samsung veio agora revelar algo que pode não ser bem recebido.

As funcionalidades de Inteligência Artificial serão fornecidas gratuitamente até ao final de 2025 nos dispositivos Samsung Galaxy. A disponibilidade das funcionalidades de IA fornecidas por terceiros pode estar sujeita a alterações e, em qualquer caso, está sujeita aos termos e condições do prestador.

O texto apresentado acima está na página web do Galaxy S24 que a Samsung tem disponível. Nele fica claro que as funcionalidades de IA não vão ser gratuitas de forma eterna e que em 2025 os utilizadores vão ter de começar a pagar para as poderem usar.

Samsung não revelou preços que cobrará

Algo que não fica claro nas informações da Samsung é como este processo irá ser conduzido. Os utilizadores vão ter de pagar, mas não está claro qual será o custo e se haverá algum tipo de pacotes onde estes vão poder escolher as funcionalidades de IA que querem ter presentes.

Ainda mais complicado será como esta utilização será feita. Se em alguns casos o processamento será feito na cloud da Samsung ou da Google, outros sabe-se que vão ser realizados localmente nos Galaxy S24 e como tal não podem ser bloqueadas sem uma atualização do Android ou do software presente.

Na verdade, este modelo de negócio não vai contra o que a concorrência e outros gigantes têm feito. A Google, a Microsoft e até a OpenAI têm versões pagas da sua IA, com extras ou com funcionalidades acedidas antecipadamente, ou com uma prioridade maior. Resta assim saber como irá a Samsung gerir o acesso à IA e quanto vão os utilizadores do Galaxy S24 ter de pagar nesse momento.