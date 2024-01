Carros elétricos da Tesla entre os mais vendidos em Portugal durante 2023

O crescimento das vendas de carros elétricos é algo que acontece há algum tempo. Após iniciar as vendas de forma tímida há uns anos, estas dispararam e estão cada vez mais elevadas. Esta posição é de tal forma destacada que os carros elétricos estão entre os mais vendidos em Portugal durante 2023

Carros elétricos já estão no Top 10

A lista dos veículos ligeiros mais vendidos em Portugal tem presente alguns dos modelos que mais vemos nas nossas estradas. Estas são os normais modelos com motores de combustão, mas há um destaque que sobressai de imediato e que mostra como poderá ser o futuro do mercado em Portugal.

As vendas dos carros elétricos cresceram de tal forma que no top 10 dos modelos mais vendidos temos já 2 carros da Tesla. Os conhecidos Model 3 e Model Y estão presentes nesta lista e parecem não querer abrandar no seu crescimento de vendas.

Em termos de marca, a Tesla vendeu 9329 unidades em 2023 e a maioria são Model Y e Model 3. Além destes, temos apenas 179 unidades para os Model S e Model X. Estes resultados justificam-se em parte pelas várias reduções de preço que a marca fez, acabando por ser a oitava mais vendida em Portugal.

Modelo Jan-Dez 2023 Quota Mercado Peugeot 2008 6.770 unidades 3,39% Dacia Sandero 6.424 unidades 3,22% Peugeot 208 6.236 unidades 3,12% Renault Clio 5.765 unidades 2,89% Tesla Model Y 5.063 unidades 2,54% Renault Captur 4.868 unidades 2,44% Tesla Model 3 4.087 unidades 2,05% Mercedes-Benz Classe A 3.966 unidades 1,99% Opel Corsa 3.838 unidades 1,92% Dacia Jogger 3.768 unidades 1,89% Total Top 10 50.785 unidades 25,44% Total Mercado (ligeiros) 199.623 unidades 100%

Vendas das restantes marcas em Portugal

No resto da tabela não temos muitas novidades, sendo até esperadas. O Peugeot 2008 voltou a ser o carro mais vendido em Portugal, pelo terceiro ano consecutivo. Em segundo lugar ficou o Dacia Sandero, que ficou a menos de 350 unidades do líder e deixou para trás, a menos de 200 unidades, o terceiro classificado, o Peugeot 208.

O pódio das marcas mais vendidas de 2023 foi o mesmo de 2022, com a Peugeot no topo, seguida pela Renault e Mercedes-Benz. Curiosamente, na lista dos carros mais vendidos em Portugal em 2023, podemos constatar o mesmo: o pódio deste ano é idêntico ao do ano passado.

Espera-se que em 2024 o mercado tenha um crescimento ainda maior no que toca aos carros elétricos. Não apenas a Tesla, mas outras marcas como a BYD apostam no nosso país e querem crescer nas vendas, com modelos mais baratos e cada vez mais interessantes para os consumidores.