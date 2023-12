Toyota quer expandir a sua rede de reciclagem de baterias

A Toyota anda devagar, mas não está parada. Agora, associou-se à Cirba Solutions para expandir a sua rede de reciclagem de baterias.

A Toyota Motor North America está a estabelecer uma parceria com a Cirba Solutions, uma empresa de reciclagem de baterias, com o objetivo de melhorar e expandir a sua rede. Esta parceria é mais um passo dado pela Toyota, no sentido de criar um ciclo fechado para baterias de automóveis e, consequentemente, reduzir a sua pegada de carbono.

A grande e bem estabelecida rede de transporte e reciclagem da Cirba Solutions garante que a Toyota tenha recolha e reciclagem de baterias em todo o país para reduzir os nossos custos e a nossa pegada de carbono operacional.

Explicou Christopher Yang, vice-presidente do Grupo de Desenvolvimento de Negócios da Toyota Motor North America.

A colaboração entre as duas empresas focar-se-á na recolha, transporte, desmontagem e processamento de baterias de veículos eletrificados de iões de lítio em fim de vida, provenientes das regiões do Midwest e da Costa Leste. O processamento será efetuado nas instalações da Cirba Solutions, em Lancaster, Ohio, e os metais recuperados serão reintroduzidos na cadeia de abastecimento.

A nossa colaboração com a Toyota ajuda a avançar para uma visão a longo prazo de uma cadeia de fornecimento de baterias de ciclo fechado sustentável. Com um propósito alinhado e a crescente linha de veículos elétricos da Toyota na América do Norte, estamos orgulhosos de ser um parceiro.

Disse Jay Wago, diretor comercial da Cirba Solutions.

A Toyota planeia alargar a sua recolha anual de cerca de 25.000 baterias automóveis usadas. Através da sua colaboração com a Cirba Solutions, procura reduzir, significativamente, os custos globais de transporte e logística, com uma redução mínima prevista de 70% nas emissões relacionadas com o transporte.

Só na América do Norte, a Toyota já vendeu mais de 6,2 milhões de veículos híbridos elétricos plug-in (PHEV) e veículos híbridos elétricos (HEV), desde 2000. E, considerando o aumento de eletrificados nas estradas, a fabricante prevê que as baterias em fim de vida vão duplicar até 2030.

