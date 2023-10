Toyota admite fracasso do hidrogénio e revela dificuldades

A Toyota fala dos carros elétricos com muita cautela, pois é o hidrogénio que vê como alternativa. Apesar disto, recentemente, um executivo da fabricante japonesa admitiu que os testes não correram como esperado.

Contrariamente ao caminho que a maioria da indústria automóvel decidiu seguir, a Toyota foi, desde o início, cautelosa, relativamente à transição elétrica. No que ao hidrogénio diz respeito, a posição da fabricante japonesa altera-se.

Depois de investir fortemente no hidrogénio, a Toyota percebeu que, para já, esta alternativa não tem pernas para andar.

Testámos o Mirai, mas não fomos bem sucedidos. As estações de hidrogénio são muito poucas e difíceis de instalar, o que limita as vendas.

Partilhou Hiroki Nakajima, Chief Technology Officer da Toyota, acrescentando que, apesar de esta não ser a solução ideal para os veículos ligeiros, sê-lo-á para os pesados.

Um grande número de camiões vai de A para B, por isso, as estações podem funcionar com mais estabilidade. Os veículos comerciais são a área-chave para tentar avançar com o hidrogénio.