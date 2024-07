Ministro quer redução das portagens em todo o país

Para quem achava que o tema das portagens nas ex-Scut estava fechado... é melhor mudar de opinião. Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas, considera que deve haver uma redução das portagens em todo o país.

Como é público, a proposta para abolição das portagens no Interior e Algarve foi aprovada com os votos a favor de PS, Chega, PCP, BE e Livre e a abstenção da Iniciativa Liberal. O PSD e o CDS-PP votaram contra, recomendando apenas a redução gradual destas taxas. Tal como informamos, o Presidente da República já promulgou a abolição das portagens nas ex-SCUT.

Portagens... será quem vai aí reduções para todo o país?

Tendo em conta aquilo que foi aprovado para o interior e para o Algarve, o ministro da tutela considera ser “injusto” e defende que solução é redução de todas as portagens. Miguel Pinto Luz considera que “devíamos baixar as portagens de norte a sul do país”.

De relembrar que o CEO da Brisa defendeu recentemente a isenção de portagens só para populações locais. Segundo justifica, em vez de 200 milhões de euros com o fim das portagens nas ex-SCUT para todos, tal medida poderia apenas custar 40 milhões - saber mais aqui.

O diploma promulgado indica que a partir de 1 de janeiro de 2025 deixa de se ter de pagar portagens na A4 – Transmontana e Túnel do Marão; A13 e A13-1 – Pinhal Interior; A22 – Algarve; A23 – Beira Interior; A24 – Interior Norte; A25 – Beiras Litoral e Alta; e A28 – Minho nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque.