Toyota Mirai bate recorde mundial! 1360 km movido a hidrogénio

É verdade que a aposta no segmento automóvel tem sido elétrica! No entanto, a aposta no hidrogénio, para mover motores elétricos, é também uma realidade. Em junho a Toyota anunciou que o Mirai tinha atingido um recorde de 1.000 quilómetros percorridos usando uma única célula de hidrogénio.

Recentemente esse registo foi batido, e o novo recorde do Toyota Mirai é agora de 1360 km.

Carregamento do tanque de hidrogénio não demorou mais que 5 minutos

O Toyota Mirai 2021, movido a hidrogénio, chegou ao Livro Guinness dos Recordes ao conseguir percorrer a distância mais longa com uma única carga. Ao todo foram 1360 km percorridos pelo sul da Califórnia no passado mês de agosto. De referir também que o carregamento do tanque de hidrogénio não demorou mais que 5 minutos.

O recorde foi alcançado com motoristas "profissionais" (Wayne Gerdes, especialista em recordes de distância, foi o condutor e Bob Winger o seu co-piloto) que conseguiram otimizar o desempenho do veículo de acordo com as condições climáticas e em direções previamente estudadas. A viagem foi realizada em três dias.