OPPO apresentou oficialmente o ColorOS 12 baseado no Android 12

A OPPO apresentou hoje oficialmente a sua personalização baseada em Android, o ColorOS 12. Com o objetivo de oferecer aos seus utilizadores uma experiência harmoniosa muito mais próxima do Android 12, o ColorOS 12 apresenta uma interface de utilizador mais inclusiva e completamente nova.

Com este anúncio, a OPPO apresenta oficialmente a versão beta pública do ColorOS 12 para os seus utilizadores globais, tornando-se num dos primeiros fabricantes a ter o seu SO baseado no Android 12.

A inclusão é agora um tema central

Com uma presença em 68 países, fazendo parte da vida de 440 milhões de utilizadores em todo o mundo, a inclusão tem sido um tema central na criação do ColorOS 12. Tendo por base o conceito de Design Infinito da OPPO, que se carateriza por ser leve, depurado e altamente personalizável, a nova versão do ColorOS oferece uma experiência mais inclusiva e é disponibilizado com uma gama mais suave de ícones, animações e informações adaptadas a diferentes idiomas e uma estrutura ajustável a diferentes formatos de telefone.

Experiência mais fluida e harmoniosa traz maior produtividade

Oferecer aos utilizadores uma experiência fluida e harmoniosa tem sido uma das prioridades do Departamento de I&D e Inovação da OPPO e o novo ColorOS 12 realça tanto o conforto como a resistência.

Respondendo à sua intuição visual, o Quantum Animation Engine adota mais de 300 animações melhoradas para alcançar os efeitos animados que parecem mais naturais. Ao imitar os hábitos físicos da resistência, inércia e recuperação, a funcionalidade torna a experiência global do utilizador mais fluida e mais alinhada com a cognição e os hábitos do cérebro humano, o que resulta numa experiência mais realista e intuitiva.

Funcionalidades práticas como o PC Connect, a Tradução com Três Dedos com suporte do Google Lens, o FlexDrop (janelas flutuantes) e o Gestor do Telefone permitem que os utilizadores do ColorOS 12 se mantenham produtivos em vários cenários.

Prioridade à privacidade: sem truques e focada no básico

A OPPO tem estado atenta ao feedback dos seus utilizadores e a dar prioridade à privacidade no ColorOS. O ColorOS 12 disponibiliza todas as funcionalidades de segurança e privacidade melhoradas do Android 12, incluindo Painéis de Controlo de Segurança, Partilha da Localização Aproximada e Indicadores de Microfone e Câmara, o que permite que os utilizadores controlem a sua própria privacidade com menus e botões claros e visíveis.

Sabendo que a privacidade para os utilizadores consiste em manter a transparência, a OPPO tem estado a melhorar a conformidade dos dados através do armazenamento e do processo. Com servidores implementados em várias localizações em todo o mundo, a OPPO garante que os dados do utilizador se mantenham em servidores próximos.

Plano de atualização do ColorOS 12

A OPPO irá disponibilizar primeiro a versão pública beta do ColorOS 12 na Indonésia e Malásia no OPPO Find X3 Pro 5G. Os lançamentos prosseguirão passo a passo noutros países e em dispositivos adicionais ao longo de 2021 e durante o ano seguinte. O objetivo da OPPO é disponibilizar o ColorOS 12 em mais de 110 modelos com 150 milhões de utilizadores.

O ColorOS 12 vai ser disponibilizado primeiro no OPPO Find X3 Pro 5G na Indonésia e Malásia, a OPPO planeia estendê-lo a mais modelos, abrangendo mais países e regiões nos próximos meses.