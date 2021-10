Uma das grandes limitações que tem existido para a instalação do Windows 11 tem sido os requisitos de segurança que a Microsoft definiu. Estes baseiam-se em vários padrões de hardware que muitos PCs apesar de recentes não são cumpridos.

Claro que muitos questionam a necessidade de elementos como o TPM ou o Secure Boot. Para mostrar de forma mais clara a sua utilidade e porque deve ser usado, a Microsoft criou um vídeo bem ilustrativo. Nele podemos ver a real utilidade do TPM.

Os requisitos que a Microsoft colocou no Windows 11 têm sido criticados por muitos utilizadores. Estes argumentam que os seus PCs suportam o novo sistema e que apenas são afastados deste devido ao hardware exigido.

Para esclarecer de uma vez por todas a necessidade deste componente de segurança, a Microsoft resolveu criar uma prova. Colocou um dos seus principais hackers a atacar o Windows 11 e o 10, num cenário com e sem TPM. A diferença é evidente.

A prova que o vídeo traz revela bem a diferença entre o Windows 11 e o Windows 10, sem TPM 2.0 e Secure Boot, que pode ser facilmente atacado com sucesso, tanto remotamente como local. Para isso usaram o RDP (remote desktop protocol) (RDP) para garantirem acesso de administrador e depois espalhar ransomware.

No caso do acesso local, foi explorado o acesso via a autenticação biométrica num PC sem VBS (Virtualization-based Security). Um PCILeech foi usado para aceder à memória no Windows 10 vulnerável, sendo depois alterada a informação do leitor de impressões digirais, o que levou ao acesso ao sistema.

Naturalmente que estes 2 cenários em PCs com o Windows 11 não aconteceram. As diferentes medidas que o sistema tem presentes e ativas de forma nativa impedem todos estes tipos de ataques, sem sequer que o utilizador tenha de tomar qualquer ação.

A Microsoft permite que o Windows 11 seja instalado, mas alertou de todas as vezes para os perigos de manter estas medidas de segurança longe. Há também mais estabilidade que o novo sistema consegue, mas cabe ao utilizador escolher se quer ou não ficar exposto a estes problemas.