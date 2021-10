Agora que o Windows 11 está na rua, esperava-se que as questões associadas aos requisitos da Microsoft estivessem resolvidas ou pelo menos assimiladas pelos utilizadores. Estas são a razão para que muitos não possam ter este novo sistema.

A verdade é que há ainda muitos que tentam contornar estas regras e ter o Windows 11 nestes PCs que são, aparentemente, não suportados. Alguns truques têm sido revelados e o mais recente chegou de onde menos se esperava. Foi a própria Microsoft que o revelou, com algumas ressalvas.

Algo que é ponto assente e que não será alterado é mesmo os requisitos para atualização do Windows 11. A Microsoft definiu de forma muito clara o hardware suportado e em especial alguns pontos como a presença do TPM 2.0 e do Secure Boot, bem como algumas famílias de processadores.

Quem tentar executar o assistente de atualização neste cenário não suportado, acaba por encontrar limitações. Ainda assim, e porque muitos o querem, a Microsoft acabou por revelar como podem contornar esta limitação do Windows 11.

Para dar esse passo, e antes de usar o Assistente de Instalação do Windows 11, devem alterar uma única chave de registo no Windows 10. Abram então o Editor de registo e naveguem para o caminho apresentado abaixo.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

Aqui dentro, devem criar ou alterar, caso exista uma única chave. Esta tem o nome AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU e o seu valor deverá ser 1. Caso esta não esteja presente, a chave a criar é do tipo REG_DWORD.

Ao mesmo tempo que a Microsoft apresentou esta solução, apresentou também informação adicional e que serve de alerta. A gigante do software é contra este processo, ainda que o permita e, como visto, o documento para ajudar os utilizadores.

Recordamos que ao fazer esta instalação poderá ficar limitado no que toca a atualizações no futuro. A Microsoft parece muito empenhada em fazer cumprir as suas regras para o Windows 11, algo que se tem visto na forma como este processo de atualização tem sido gerido.