Afinal a Samsung recuou e não vai trocar o Google pelo Bing e a Microsoft

A Google domina o mercado mobile em várias frentes, entre elas a da pesquisa que o Android traz e que a maioria usa. Esta posição esteve prestes a ser abalada, devido a uma possível mudança da Samsung. Esse momento acabou e afinal a gigante dos smartphones não vai mudar para o Bing e para a Microsoft.

Foi há cerca de 1 mês que começou a circular o rumor de que a Samsung poderia abalar o universo Android. Em causa estaria uma mudança simples, mas que teria um peso muito grande no que a Google tem no mercado dos smartphones e dos serviços.

Tudo apontava para que a pesquisa da Google deixasse de ser o padrão nos smartphones da Samsung. A escolha para esta mudança seria óbvia e iria passar a ser suportada pela Microsoft, com o seu renovado Bing e a sua IA, cada vez mais interessante.

Ainda que não passasse de uma ideia, que aparentemente seria real e estaria a ser discutida, tudo terá mudado agora. Novas informações referem que a Samsung terá invertido a sua decisão de ponderar a mudança e desistido de passar a usar o Bing.

A Samsung, a maior fabricante de smartphones do mundo, suspendeu uma revisão interna que explorava a substituição do Google pelo Bing nos seus dispositivos móveis, disseram as pessoas. A possível troca teria substituído o Google como o principal mecanismo de busca da app de navegação na web “Internet” da Samsung, que vem pré-instalada nos smartphones da empresa sul-coreana.