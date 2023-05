O WhatsApp tem aprimorado a sua interface nas muitas plataformas onde está presente. Esta quer unificar a sua proposta e tornar ainda mais simples a sua utilização. Agora, tem uma novidade a ser distribuída no Android, mas as notícias infelizmente não são as melhores.

Uma nova interface no WhatsApp

Não é uma novidade que o WhatsApp está a preparar mudanças grandes na sua interface. Estas têm sido vistas em maior destaque na app dedicada ao Android, mas há outras que estão para chegar tanto para a Web como para as apps dedicadas ao desktop.

Agora, do que está a ser revelado, há uma novidade grande a chegar para os smartphones com o sistema da Google. Esta tem uma nova barra, com novos ícones e com novas funções. Assim, tudo fica mais simples e mais próximo do que temos já no iOS da Apple.

Esta é ainda uma novidade que está a chegar de forma gradual e limitada a alguns utilizadores do programa beta, na versão 2.23.11.6. Espera-se que em breve esta nova interface d WhatsApp seja alargada a mais utilizadores e a mais dispositivos, para testes mais exaustivos.

Uma nova barra inferior nesta app

Ainda que esta nova barra de navegação seja uma melhoria considerável, há um problema que foi detetado com a versão. Vários relatos reportaram que após instalarem esta versão o WhatsApp deixa de funcionar como pretendido pelos utilizadores.

O comportamento que está a ser visto nestes casos é que o WhatsApp simplesmente fecha a aplicação após ser lançado no Android. Não existe uma razão para este comportamento, mas a verdade é que está a acontecer e a limitar a sua utilização nos smartphones.

Espera-se que suja rapidamente uma atualização que corrija o problema de forma simples. Além disso, é também esperado que a nova interface, com a barra inferior, seja alargada a mais utilizadores e que todos possam experimentar as novidades que estão a se preparadas neste campo.