Nuvem radioativa a dirigir-se para a Europa? Rússia diz que sim…

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua sem fim à vista. Os países aliados tentam disponibilizar meios para tornar a Ucrânia mais forte, mas agora é a própria Rússia que vem alertar para uma nuvem radioativa a dirigir-se para a Europa.

Radioatividade: Urânio empobrecido é um subproduto do processo de criação do urânio enriquecido

Um alto funcionário russo afirmou esta sexta-feira para uma nuvem radioativa que se está a mover em direção à Europa Ocidental e que há um aumento da radioatividade que foi detetado na Polónia.

Patrushev referiu que esta nuvem se formou depois das forças militares do seu país terem atingido um carregamento de munições com urânio empobrecido fornecido pelo Reino Unido à Ucrânia.

Patrushev alerta que...

Eles [Estados Unidos da Améreica] já ‘ajudaram‘ a Ucrânia, pressionaram os seus aliados e deram-lhes munições de urânio empobrecido. A destruição das suas munições originou a nuvem radioativa que se dirige para Europa Ocidental, e já foi registado um aumento de radiação na Polónia

O urânio empobrecido é um subproduto do processo de criação do urânio enriquecido, mais raro, usado em combustível e armas nucleares. Embora muito menos poderoso do que o urânio enriquecido e incapaz de gerar uma reação nuclear, o urânio empobrecido é extremamente denso -- mais do que o chumbo --, uma qualidade que o torna altamente atraente como projétil