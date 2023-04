Com o Android a Google controla muito do que marcas como a Samsung tem presente nos seus smartphones. Para além dos seus serviços, influencia outras áreas como a pesquisa e muito do software presente. Isso pode mudar em breve, com a Samsung a ponderar trocar a pesquisa Google pelo Bing nos seus smartphones.

Samsung pode trocar a Google pela Microsoft

Esta não é ainda uma informação confirmada, mas o New York Times está a avançá-la como sendo real. Com base em informações recolhidas dentro da própria Google foi possível saber que a mudança da Samsung está a ser ponderada de forma firme e é real.

Com base nas mudanças e nas novidades que a Microsoft trouxe para o Bing, esta opção passou a ser interessante e quase lógica. De forma rápida e com um impacto mínimo, a Samsung traria para os seus smartphones Galaxy todas as capacidades de IA que a Google ainda não oferece.

Claro que para a Google esta mudança poderá ser um golpe rude, em especial no que toca ao rendimento que esta parceria oferece atualmente. Sendo a Samsung a fabricante que mais smartphones Android vende atualmente, iria perder os 3 mil milhões de dólares anuais que a fabricante paga para usar a pesquisa da Google.

Pesquisa Bing e a IA será a razão da mudança

Sendo a questão toda baseada na pesquisa e nas suas capacidades atuais de IA, a Google tem de responder de forma rápida. Para isso sabe-se também que está a ser preparada uma solução, que dá pelo nome interno de Magi e que trará recursos de IA ao mecanismo de pesquisa existente.

A Magi manteria a publicidade na mistura de resultados da pesquisa. As consultas de pesquisa que podem levar a uma transação financeira, como comprar sapatos ou reservar um voo, por exemplo, ainda apresentam anúncios nas suas páginas de resultados

As negociações entre a Samsung e a Microsoft ainda não foram concluídas e isso abre algum espaço para a Google. Espera-se que as novidades sobre a IA na pesquisa e em outros produtos surjam na I/O deste ano, ou seja, já em maio.