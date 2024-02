Windows 11 oferecerá mais opções para comprimir os seus ficheiros ZIP nativamente

O Windows 11 recebeu suporte nativo para arquivos RAR e 7-ZIP na sua última grande atualização em 2023. Embora a ideia parecesse boa, a implementação foi limitada à operação básica. Isso mudará muito em breve - a Microsoft permitirá que ajuste a taxa de compressão dos arquivos.

Windows 11 adicionará assistente de compressão ao Explorador de Arquivos

O novo recurso oferece mais opções ao comprimir um arquivo, como formato e método de compressão. Também adiciona um nível de compressão onde pode escolher se quer um ficheiro mais pequeno ou se prefere que seja gerado mais rapidamente.

Entre os formatos disponíveis para criar um ficheiro estão 7zip, TAR e ZIP, enquanto os métodos de compressão oferecidos são BZip2, Gzip, Deflate, Xz, Zstandard, LZMA e LZMA2. No caso dos atalhos, o Windows 11 oferece-se para manter os "hard links" e os "symbolic links" para que funcionem perfeitamente no ficheiro final.

O assistente de compressão está disponível através do menu de contexto do Windows quando seleciona um ou mais ficheiros. Para aceder a ele, basta escolher "Opções adicionais" no menu secundário onde seleciona o formato a comprimir.

Em comparação com o 7zip, as opções de compressão personalizadas oferecidas pelo Windows 11 são básicas e adaptam-se perfeitamente ao utilizador médio. Lembre-se de que nem todos estão interessados em escolher o tamanho do dicionário, o número de threads do CPU ou a quantidade de memória alocada para processamento. É provável que a maioria opte pelo formato familiar (ZIP) e ajuste o nível de compressão até obter o resultado desejado.

Windows 11 recebe mais alterações antes da primeira atualização em 2024

O assistente de compressão do Windows 11 está incluído no Windows 11 Insider build 26040, disponível no canal Canary. Esta versão também adiciona outras funcionalidades importantes ao sistema operativo, como o acesso imediato a fotografias e capturas de ecrã móveis e o suporte para USB de 80 Gbps em computadores portáteis com processadores Intel de 14ª geração.

A Microsoft também modificará o instalador do Windows 11 para proporcionar um processo de configuração mais claro. O ecrã de instalação deixará de ter um fundo púrpura com um botão no centro e passará a ter um formato mais parecido com a experiência que temos quando atualizamos a partir de uma versão existente do sistema operativo.

As alterações no Windows 11 build 2640 serão implementadas para todos os utilizadores nas próximas semanas. Esta versão também se distingue por duas curiosidades: será a primeira em que o antigo WordPad deixa de estar incluído numa instalação limpa do sistema operativo e estreará um novo ícone do Gestor de Tarefas.

Os interessados poderão descarregá-la a partir do canal Canary, embora devam ter em conta que se trata de uma versão de teste e que pode incluir vários bugs.

