A Google está a renovar de forma completa o Wear OS e todas as suas apps. Começou com o sistema de base, que estreou com o novo smartwatch da Samsung, e continuou com as principais apps que estão presentes para serem usadas.

Se nos últimos tempos o foco tem sido as apps que estão disponíveis, a Google parece querer continuar a apostar nestes seus elementos. Para dar continuidade, há uma nova app que se prepara para ser renovada. O próprio relógio vai em breve ser totalmente renovado.

Grandes mudanças no Wear OS

São já várias as apps do Wear OS que a Google renovou nos últimos tempos. Mesmo sem terem direito a qualquer atualização do sistema, a gigante das pesquisas não quis deixar os smartwatches mais antigos sem muitas das suas novidades.

Falamos das mudanças que vieram para a loja e para a instalação das apps, algo que muda completamente. Há ainda o próprio YouTube Music e o Spotify, acompanhados pela app de Mensagens que foi renovada. Estas receberam o Material You e assim uma nova interface, mais simplificada.

A app Relógio recebe o Material You

Agora é o relógio que está a receber as novidades esperadas, também focadas no Material You e nesta nova interface. Apesar de estar já presente na Play Store, apesar de não ter ainda sido lançada para os smartwatches com Wear OS.

Esta app terá em breve mudanças no alarme, que fica com uma interface mais simplificada e com informação mais útil, quer no tempo, quer na escolha da hora/dia. O temporizador passa a ter vários tempos pré-definidos arrumados de forma mais visível e separados.

Novidades da Google para os smartwatches

O cronómetro é o de todas as funcionalidades a que parece ter alterações mais discretas. Este muda das cores mais escuras para outras com mais visibilidade. Além disso, e olhando ao que havia antes, todos os elementos parecem estar nos mesmos locais e quase com a mesma imagem.

Espera-se que nos próximos dias a Google comece a distribuir esta app para os smartwatches com Wear OS. Esta é apenas mais uma das muitas novidades que os relógios vão receber, para assim ficarem mais próximos do que está disponível para os novos modelos.