Com o Android 12 já lançado e pronto a ser usado, as marcas como a Xiaomi estão já a preparar a sua personalização, com a nova MIUI começa a chegar aos smartphones.

Com versões em testes, a preparar o que aí vem, muitos utilizadores estão a experimentar a novidade. Infelizmente, e do que está a ser relatado, há smartphones Xiaomi que estão a bloquear ao usarem esta versão.

Todas as versões de testes de software estão sujeitas a problemas e a falhas. É essa a razão de existirem testes e avaliações, para assim serem descobertos erros e falhas, que depois são corrigidas e contribuem para soluções mais estáveis.

A Xiaomi segue essa mesma linha de desenvolvimento na MIUI e com excelentes resultados. A prova disso é a qualidade com que esta personalização do Android se tem mostrado. No entanto, a mais recente versão estável dos testes com o Android 12 está a trazer problemas.

Os relatos que chegam dão conta de que alguns smartphones da Xiaomi estão a ter sérios problemas. Estes chegam aos que estão a testar a mais recente versão beta estável da MIUI que incorpora o Android 12.

Este não é um problema generalizado e está limitado apenas a uma família de equipamentos. Falamos dos smartphones da linha Mi 11, com os vários smartphones a serem afetados, ainda que não se saibam bem o alcance deste problema nos testes.

Alguns utilizadores que estão a usar as versões da MIUI "V12.5.1.0.SKBMIXM", "V12.5.1.0.SKKMIXM" e "V12.5.1.0.SKAMIXM" viram os seus smartphones bloquearem de forma permanente. Aparentemente, uma visita ao suporte da Xiaomi consegue contornar o problema.

Na verdade, este problema estava na lista de probabilidade deste o primeiro momento. Ao pertencer à bateria de testes está implícito que os problemas podem surgir e ter um comportamento negativos como os que agora estão a surgir.