As apps do Android são a base deste sistema e dão aos utilizadores o que estes precisam para usar o seu smartphone. As propostas são várias e abordam várias áreas que são interessantes e constantemente atualizadas.

Uma das mais importante e que poucos têm noção direta é o teclado GBoard, que a Google tem aprimorado ao longo dos anos. A mais recente novidade traz as capturas de ecrã para o teclado do Android, para serem usados diretamente.

A Google tem aprimorado o GBoard ao longo dos anos e a cada nova versão do Android. Este teclado tem já associadas muitas funcionalidades adicionais tornando-o numa ferramenta essencial para ter e usar no smartphone.

O GBoard recebeu uma novidade recentemente no Android, que lhe dá acesso às capturas de ecrã e as torna simples e rápidas de usar. Deixam de ter de navegar na galeria para aceder a uma imagem que foi captada há segundos atrás.

Esta é uma novidade que pode ser ativada de forma simples. Basta abrir o teclado e carregar no ícone das definições. Depois, na lista de opções que estão presentes, devem escolher a entrada Área de transferência. Por fim, basta ativar a última opção, associada às capturas de ecrã.

Para usar esta funcionalidade, agora que está ativada, precisam primeiro de fazer uma captura de ecrã. Depois, para a usar, vai aparecer na zona superior do teclado. Só precisam mesmo de carregar ali para que seja colada na app Android que estiver aberta.

Se quiserem usar esta captura mais tarde, depois de fazer outras cópias, só precisam de aceder à lista de opções e escolher a opção Área de transferência do GBoard. Vão encontrar aqui toda a lista de elementos copiados nos últimos momentos, entre eles as capturas de ecrã.

Usem esta novidade do teclado do Android e tirem ainda mais desta oferta. Mostra como a Google tem feito o GBoard crescer e evoluir, sendo uma das alternativas mais usadas nos smartphones com o Android.