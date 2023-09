É um dado adquirido que a Google tem o Pixel 8 pronto para ser apresentado em breve e que a marca não o vai revelar sozinho. Este é o grande smartphone da marca para 2023 e será o primeiro a ter o Android 14. Depois de muitos rumores, a Google revelou agora muito mais sobre o Pixel 8 e o que este trará de novidades.

Será no dia 4 de outubro que a Google irá revelar ao mundo os seus próximos smartphones: o Pixel 8 e o 8 Pro. Estes dois modelos vão ser as propostas da marca para 2023, onde se inclui também o Pixel Fold, com o seu design único de um smartphone dobrável.

Ainda que muito, ou até quase tudo, tenha sido já revelado, a Google insiste em manter esta sua proposta num estado de (quase) segredo, revelando o mínimo, para atrair os utilizadores. Isso pode ser visto agora, no mais recente vídeo que a marca lançou, focado no Pixel 8.

Como pode ser visto, estes dois modelos não representam uma quebra no design dos modelos do ano passado, ainda que estreiem novos elementos que os parecem tornar únicos. Ainda assim, e apenas com o que é fornecido, não é possível obter muito mais informação destes novos smartphones.

Ao mesmo tempo, a Google não deverá ficar limitada aos Pixel 8. A gigante das pesquisas deverá também revelar o seu novo smartwatch, o Pixel Watch 2 - apesar de ele não ter surgido neste vídeo, pelo que continua a existir apenas tendo por base rumores e fugas de informação.

A Google revelou também um segundo vídeo onde se foca no seu evento de dia 4 de outubro. Aqui voltamos a ter o Pixel 8, com alguns pormenores estéticos a serem revelados, bem com o Pixel Watch 2 a ter o mesmo destaque. Por fim, e sem qualquer detalhe, temos também a novidade dos próximos Pixel Buds Pro.

Estamos assim a poucos dias de ver surgir o Pixel 8 e os demais dispositivos que a Google vai lançar. Este é um momento importante, uma vez que também temos a chegar o novo iPhone, que irá combater diretamente com a nova proposta da gigante das pesquisas.