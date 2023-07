Depois de conquistar o desktop, ainda que via web, o ChatGPT cresceu e passou também para os dispositivos móveis. Apenas faltava estar num, onde terá certamente uma visibilidade muito grande. Falamos do Android, onde esta app está agora a chegar e a ficar acessível. Infelizmente, e por agora, ainda não é para todos.

O interesse no ChatGPT tem sido elevado desde que a OpenAI apresentou a sua IA ao público. Esta demorou a ser generalizada, mas rapidamente conquistou o seu lugar, muito por culpa da sua utilidade e principalmente pela novidade que trouxe para os utilizadores.

Depois de conquistar o iOS, como uma app que todos podem usar para explorar a IA e toda a informação que traz, esta quis ganhar novos mercados. Depois de no fim de semana ter sido prometida para esta semana, esse momento parece ter finalmente chegado. A OpenAI colocou finalmente a sua app na Play Store, pronta para ser usada. Todos os que subscreveram os alertas já devem estar a receber a comunicação.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI