5 novas apps gratuitas para instalar no seu smartphone Android

Os smartphones vivem de aplicações e hoje trazemos mais uma seleção de algumas chegadas recentemente à Play Store da Google ou com importantes atualizações. O seu dispositivo Android vai ficar ainda melhor.

Find that Photo: Photo Search

Find that Photo é uma aplicação que o vai ajudar a encontrar fotografias específicas, através das fotos do seu smartphone. As fotografias gravadas no telefone são indexadas à app que recorre a IA para as classificar com uma variedade de palavras-chave.

Depois é possível pesquisar pelas fotos para encontrar algo específico. Não funciona com tanta precisão quanto o Google Photos, por exemplo, mas já será uma boa ajuda, principalmente para quem não tem interesse em utilizar serviços na cloud para armazenar as fotos.

PlainApp: File & Web Access

PlainApp é uma app de código aberto que permite gerir o seu telefone através de um navegador da web. Poderá aceder a ficheiros, vídeos, músicas, contactos e muito mais em qualquer lado numa interface segura e de forma fácil.

O telefone hospeda automaticamente uma página da web que pode ser acedida a partir de qualquer computador. Não possui análises com criptografia AES de 256 bits, portanto, as informações do utilizador acabam por estar seguras. A app também não tem publicidade e é gratuita.

Homepage: iSmartCoding

Preço: Gratuito

Reelsy Reel Maker Video Editor

Esta app é ideal para aqueles que gostam de publicar vídeos curtos nas redes sociais, com algumas das mais recentes tendências disponíveis e em constante atualização.

É indicado para os Reels, TikToks e até Shorts do Youtube.

SuperImage

O SuperImage é um upscaling de imagem baseado em IA. Isso significa que esta app pega imagens de resolução mais baixa e torna-as em imagens de resolução mais alta. Os resultados são muito interessantes, mas o processo de upscaling pode demorar algum tempo, principalmente em dispositivos com menos poder de processamento.

Before Launcher

Um launcher vai ajudá-lo a personalizar o seu smartphone Android de uma forma mais profunda e o Before Launcher vai tornar o seu smartphone mais minimalista. Os criadores prometem mesmo que com este launcher vai diminuir em 40% a frequência com que liga o telefone.

Há uma versão gratuita e a versão Pro tem um custo de 5,99 €.