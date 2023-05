Transforme os seus projetos DIY com uma gravadora laser ou uma impressora 3D

As impressoras 3D e máquinas de gravação e corte a laser são ideais para alguns ambientes profissionais e também para muitos projetos domésticos. Existem soluções que se adaptam às mais diversas exigências e os preços variam também muito consoante o resultado final. Veja estas opções para os seus projetos DIY.

Gravadora laser ATOMSTACK A5 Pro

A máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK A5 Pro tem compatibilidade de trabalho com um amplo tipo de materiais. Caso trabalhe com algum material diferenciado deverá consultar as especificações técnicas da máquina.

Tem uma potência de funcionamento de 40W e a potência do díodo a laser varia de 5 a 5,5W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm.

A área de trabalho da máquina de gravação e corte a laser ATOMSTACK A5 Pro é de 410 x 400 mm.

A gravadora laser ATOMSTACK A5 Pro está disponível por apenas 154,99€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto DEFISHSI3. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

ATOMSTACK A5 Pro

Impressora 3D Creality 3D Ender-3 V2

A impressora 3D Ender-3 V2 surge como uma versão melhorada da Ender-3, lançada em 2018. Está assim com um novo design e uma estrutura mais estável. Além disso, permite fazer uma impressão mais rápida e segura.

Começando por falar da estrutura, esta apresenta-se em metal, sendo firme e estável para melhores resultados no momento da impressão. A plataforma é em vidro carborundum, o que faz com que o aquecimento da base seja mais rápido e a impressão seja melhor, com uma primeira camada mais suave e uniforme.

Os movimentos suaves e o baixo ruído de 50dB são também características positivas desta nova versão da Ender-3. Além disso, em caso de quebra de energia, depois a impressora retoma o seu funcionamento de forma automática do ponto onde tinha parado.

O volume de impressão é de 220 x 220 x 250 mm e imprime com filamento PLA, TPU e PETG. A espessura da camada pode variar entre os 0,1 e 0,4 mm. Adicionalmente, é compatível com os sistemas operativos Mac e Windows.

Um pormenor interessante prende-se com a colocação de um botão rotativo para colocar o filamento de forma mais simples, do que aquilo que acontecia com o modelo antigo, e com muitas das impressoras 3D existentes no mercado. Além disso, a marca adicionou uma pequena caixa de ferramentas à impressora para que não se percam os parafusos ou outros pequenos componentes.

A impressora 3D Creality 3D Ender-3 V2 está disponível em promoção, por apenas 199,99€ (IVA incluído). Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e isento de taxas na entrega.

Creality 3D Ender-3 V2

