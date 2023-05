E Porque Hoje é Sexta

Faltavam poucos dias para o seu casamento, quando a sua futura sogra, uma quarentona escultural toda boazona, num momento a sós lhe diz no sofá da sala:

- Quero que saibas que sempre te achei um homem atraente e… bem… estou sem jeito de falar…

- Pode falar! Fique à vontade! – Diz ansioso o homem.

Continua a sogra:

- Bom, antes que você se case, eu gostaria de fazer amor contigo!

O homem fica boquiaberto e ela prossegue:

- Eu vou para o quarto. Se você quiser ir embora, já sabe onde é a porta… Se me quiser ter é só ir lá ao quarto… Estarei à tua espera gostoso!

O homem espera a sogra ir para o quarto, pensa por meio segundo e decide o caminho que vai tomar. Corre para a porta e, ao sair de casa, encontra apoiado no seu carro o seu sogro sorridente.

- Parabéns! – disse ele – Queríamos saber se eras um homem fiel, honesto e leal e tu passaste no teste!

Nesse momento, a sogra saiu da casa e também o cumprimentou.

Moral da história: Guardar os preservativos no carro e não no bolso tem as suas vantagens.