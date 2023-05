Uns lutam para conseguir lá estar, a Meta vai remover a app Messenger no Apple Watch

No final de contas, o utilizador é o que menos parece importar nesta decisão da Meta. Sem apelo nem agravo, a dona do Facebook decidiu que, a partir do dia 31 de maio, a aplicação Messenger desenhada para o Apple Watch deixará de estar disponível. A razão para tal decisão? Bom, poderá haver indícios, mas...

A Meta eliminará a sua aplicação Messenger para o Apple Watch no final deste mês. A empresa informou (alguns) utilizadores sobre esta mudança iminente através de uma notificação dentro das suas aplicações.

Calma, não vai perder as notificações, essas são pelo sistema da Apple, o que vai perder, se usar, é a possibilidade de interagir diretamente no seu Apple Watch com o Messenger. A partir de junho, para dar continuidade a uma mensagem que leu no relógio, terá de abrir a aplicação no iPhone.

Facebook Messenger despede-se do Apple Watch a 31 de maio

Se é um grande utilizador do Facebook Messenger e depende do software complementar do Apple Watch, a sua remoção afetará negativamente a experiência de utilização. Isto porque, como explicado, obrigará a ter de abrir agora a app no iPhone e todo o processo, que era simples, tornar-se-á mais complicado.

Quem usa a aplicação sabe que basta fazer Responder, abrir as respostas "feitas", escolher e enviar. Pode também ativar o microfone e gravar a resposta. Simples. Mas há mais, para quem usa o Apple Watch com e-SIM e não anda sempre com o iPhone, o facto de ter a app permite receber e responder diretamente na app da Meta. A partir da data de 31 deste mês, isso acaba.

Qual a razão para esta decisão?

A Meta não anunciou oficialmente razão para remover a aplicação Messenger no próximo dia 31 de maio de 2023. Em vez disso, alguns utilizadores foram informados sobre a remoção da aplicação através de uma notificação no seu relógio ou iPhone.

Não está claro o motivo desta desistência. Uns lutam para conseguir um lugar na oferta Apple Watch, outros, como a Meta, saem sem dar explicações do watchOS. Até à hora deste texto, só alguns (poucos) utilizadores receberam esta notificação. Nós não recebemos qualquer informação.

O Messenger não é a única app a deixar de estar presente na App Store. O Telegram, desde o lançamento do watchOS 9, também deixou de estar disponível. Agora, às portas do watchOS 10, a Apple poderá estar a mudar algumas regras para dar mais ênfase ao seu ecossistema de aplicações para o Apple Watch.

Os rumores indicam que o watchOS 10 trará algumas atualizações importantes para apps nativas. Será alegadamente a maior atualização do watchOS desde o seu lançamento.

O lançamento aparentemente trará até widgets semelhantes aos do iPhone para o Apple Watch. Estas melhorias e um novo conjunto de APIs podem ajudar a Apple a atrair programadores para criar aplicações para o Apple Watch novamente.