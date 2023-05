World Championship Boxing Manager 2 a caminho das consolas

A maior parte dos jogos de boxe são de ação, o que não deixa de fazer sentido, dada a natureza do desporto. No entanto, existem também alternativas mais viradas para outras áreas deste negócio, como a gestão. World Championship Boxing Manager 2 é precisamente um desses exemplos que, já existindo para PC, se encontra a caminho para as consolas.

Apreciado por muitos, ignorado por outros, o boxe é um desporto que mexe com emoções e sensações muito diversas e que desde sempre se tem mantido em sintonia com os videojogos. São vários os exemplos existentes desde a antiga década de 90 e nem só de ação pura e dura se trata. World Championship Boxing Manager 2 é um manager e que em breve chega ás consolas.

Com o desenvolvimento a cargo dos Mega Cat Studios (WrestleQuest e Coffee Crisis), World Championship Boxing Manager 2 segue então o seu caminho para a chegada a 17 de Maio às consolas PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Não há muito para dizer sobre a história de World Championship Boxing Manager 2. De uma forma extremamente simples, o jogador tem de construir uma equipa de boxe competente e capaz de lutar pelos principais títulos da modalidade.

Apresentando um grafismo 32 bits (desenhados à mão), o jogo corresponde à sequela do original lançado em 1991.

Em World Championship Boxing Manager 2, os jogadores terão de pegar em lutadores amadores (mas competitivos) e treiná-los de forma a que possam singrar na modalidade, rumo ao estrelato.

A gestão dos seus treinos e carga diária será um dos pontos mais importantes a ter em conta, assim como terão de contratar o melhor staff possível para desenvolver a sua equipa.

Pelo caminho e, consoante os resultados obtidos, irão ganhar fãs e patrocínios que irão potenciar ainda mais a promoção dos seus lutadores.

E por falar em lutadores, os jogadores podem contar com Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, ou Sue “Tiger Lily” Fox como boxers em World Championship Boxing Manager 2.

Como curiosidade, o facto de World Championship Boxing Manager 2 apresentar integração com o Twitch de forma a que os combates possam ser partilhados entre streamers e seguidores.

World Championship Boxing Manager 2 será lançado a 17 de Maio para as consolas PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.