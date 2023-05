Quer divorciar-se? O GPJ da Justiça Portuguesa ajuda-o…

O Guia Prático de Acesso da Justiça (GPJ) é uma ferramenta ao dispor de todos os cidadãos, que pretende agilizar a sua interação com a Justiça, na busca da informação que necessitam, em cada momento. Esta ferramenta usa o popular modelo de linguagem GPT da OpenAI.

GPJ é baseado no modelo de linguagem GPT 3.5...

O GPJ é baseado no modelo de linguagem GPT 3.5, criado pela OpenAI e pela Microsoft e disponibilizado na plataforma Microsoft Azure OpenAI.

O GPJ foi desenvolvido pela empresa Genesis.Studio, com o apoio da Microsoft, tendo como objetivo a interação com o cidadão através de linguagem natural e a aprendizagem contínua das matérias da Justiça Portuguesa, sem necessidade de recolha de dados pessoais dos utilizadores.

Atualmente este serviço ainda está na versão Beta e responde a algumas questões, como por exemplo, quero casar-me. O que tenho de fazer? Quero divorciar-me. O que tenho de fazer...entre outras.

O portal salienta, no entanto, que o conteúdo presente na página não serve como aconselhamento. O seu fim é estritamente informativo e não substitui, em caso algum, a análise específica do seu caso concreto por parte de um advogado ou solicitador.

O pedido de informações no âmbito da presente página não carece da inscrição de quaisquer dados pessoais. No caso do utilizador fazer referência aos seus dados pessoais, os mesmos serão guardados, à semelhança de todas as perguntas e respostas, durante 10 dias, para efeitos de melhoria do serviço. Após esse prazo, serão eliminados.