Discord muda as suas regras e vai passar a mostrar publicidade aos utilizadores

A publicidade tem sido a forma que muitos serviços têm encontrado para aumentar a sua receita e para manter os seus utilizadores próximos. Depois de vários anos a negar a entrada neste campo, o Discord irá em breve passar a mostrar publicidade aos utilizadores.

Discord vai passar a mostrar publicidade

Desde que foi lançado em 2015 que o Discord procura ser uma das poucas plataformas que evita a publicidade. Esta posição tem sido forte ao ponto de o seu o CEO Jason Citron, em 2021, ter revelado que esta era demasiado intrusiva e, em vez disso, concentrou os esforços da empresa em criar produtos que os utilizadores desejassem comprar. Esse momento parece ter agora terminado.

Do que o Wall Street Journal relata agora, o Discord começará a apresentar publicidade na sua app na próxima semana. Esta decisão abandona a postura de longa data da plataforma contra o uso de anúncios e promoções pagas. A mudança faz parte do plano da empresa para aumentar a receita relacionada com os jogos e as assinaturas do Nitro. No entanto, conforme é descrito, as promoções não parecem intrusivas.

O Discord prevê ter promoções pagas chamadas "Missões patrocinadas". A plataforma irá apresentá-los em cooperação com criadores de jogos. As missões patrocinadas oferecerão presentes nos jogos ou na plataforma para completar vários desafios enquanto jogam com os seus amigos e espetadores do Discord. Após concluídos, esses espetadores podem partir em missões semelhantes para ganhar recompensas.

Anúncios associados aos jogos dos utilizadores

Apesar da natureza aparentemente benigna da campanha, as respostas iniciais à publicidade não foram favoráveis. Analistas temem que a adoção do novo modelo de publicidade possa alienar parte da base de utilizadores do Discord. A rápida mudança da empresa do seu compromisso com um serviço sem anúncios para um que utiliza promoções pagas poderia impactar negativamente os níveis de confiança.

O Discord afirmou que os utilizadores podem desativar as promoções nas Configurações. Esta solução distingue-as do que a maioria das restantes plataformas oferecem aos utilizadores. No entanto, ainda não se sabe se essa capacidade será aberta a todos ou se será limitada aos assinantes do Nitro.

Fontes próximas do Discord afirmam que a empresa quer contratar 12 membros para a sua equipa de vendas para apoiar o novo modelo de publicidade. Embora isso possa parecer uma ótima notícia para aqueles que desejam entrar nos setores de jogos e plataformas sociais, a notícia surge após a empresa dispensar 17% do seu pessoal no início deste ano.