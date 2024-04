Google vai corrigir um dos problemas dos Pixel, mas ainda vai demorar algum tempo

Ainda que ofereçam aos utilizadores uma experiência Android completa, os Pixel da Google têm alguns problemas pontuais. Estes têm sido tratados pontualmente e agora um novo poderá ser resolvido. A Google quer melhorar o scroll nos Pixel, mas a solução ainda demorará algum tempo a ser distribuída a todos.

Google vai resolver problema dos Pixel

Não são conhecidos muitos problemas com os Pixel da Google. A gigante das pesquisas criou estes smartphones de raiz e controla grande parte do seu desenho e da escolha do hardware presente. Isso pode ser visto com os SoC Tensor, que preparou para os seus equipamentos.

Ainda assim, um destes problemas parece ter chegado com os novos Pixel 8. Os utilizadores queixam-se de um problema com o scroll no ecrã deste smartphone, que se mostra com soluços, o que dá uma má experiência de utilização a todos os que têm esta questão presente.

Este comportamento, que não parece generalizado, faz com que estes smartphones pareçam muito menos suaves de usar do que deveriam. As queixas têm vindo a aumentar com o tempo e parecem mais comuns nos Pixel 8 Pro, mas também foi relatada em outros modelos de equipamentos da Google.

Solução vai chegar com o Android 15

A boa notícia agora é que esta falha, relatada pela primeira vez em outubro, foi agora foi marcada como "corrigida" no gestor de problemas da Google. A parte menos boa deste processo é essa correção pode não ser implementada tão sendo, sendo incorporada só no Android 15.

Num comentário sobre esta correção, a Google afirmou que "otimizações contínuas de desempenho e potência estão programadas para o próximo lançamento do Android. Isso inclui melhorias que impactam positivamente a instabilidade geral da interface do sistema, bem como casos de uso vinculados a algumas apps Android".

Embora a resposta não seja clara, acredita-se que o "próximo lançamento do Android" signifique o Android 15, em vez de uma pequena atualização para o Android 14. Nesse caso, este problema supostamente corrigido não será realmente tratado para a maioria até pelo menos agosto, altura em que se espera que este sistema seja lançado.