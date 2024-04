WhatsApp passou a poder aproveitar o máximo da segurança dos Pixel 8 e 8 Pro

A segurança nos Pixel 8 e 8 Pro está num patamar elevado dentro do universo Android. Isso vem do que a Google preparou os seus smartphones, que oferecem o máximo neste campo e agora há já apps a aproveitar esta excelência. A mais recente é o WhatsApp, que pode agora autenticar os utilizadores com o máximo da segurança que os Pixel 8 e 8 Pro oferecem no Android.

WhatsApp aproveita o máximo da segurança dos Pixel 8

São vários os elementos que dão ao mais recente smartphone da Google uma segurança acima da média. Os Pixel 8 e 8 Pro conseguem ter uma classificação Class 3, a mais elevada no que toca aos nível de padrão biométrico. Esta garantia vem do SoC Tensor G3 e os algoritmos avançados de ML.

Ao ter este nível de segurança disponível para a autenticação, é normal que as apps comecem a aproveitar. A mais recente a recorrer ao que está disponível para os utilizadores é o WhatsApp, fruto da mais recente atualização que a Meta lançou desta app para o Android,

Até agora, esta app permitia o desbloqueio com recurso à impressão digital e aos já conhecidos PIN ou padrão. Isso muda agora e é possível o desbloqueio da app através do reconhecimento facial do utilizador. O princípio é o mesmo que o Android usa para o desbloqueio dos Pixel 8 e 8 Pro.

Google criou dos melhores smartphones Android

Ao iniciar a app, a área de desbloqueio facial do sistema surge na zona inferior do ecrã, enquanto também mostra um anel à volta da câmara frontal. Se o rosto do utilizador não estiver visível, será apresentada a área de impressão digital após alguns segundos. Com esta atualização, o ecrã "WhatsApp bloqueado" também apresenta alguns ajustes visuais.

O desbloqueio facial no Pixel 8 foi lançado com a versão 2.24.8.85 do WhatsApp, mas também há um componente do lado do servidor. Ao ter presente esta nova forma de autenticação, a app do serviço de mensagens da Meta volta a elevar os padrões de segurança, usando apenas o que o Android já oferece nos seus smartphones padrão.

Esta parece ser apenas mais uma das muitas novidades apresentadas que elevam o WhatsApp a novos níveis. Há ainda muito a ser preparado e que em breve irá ser lançado e explorado por todos os utilizadores.