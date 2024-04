Gemini, a app de IA da Google, foi alargada e também já pode ser usada no Android 10

O lançamento do Gemini, antes chamado de Bard, veio mudar muito no campo da IA. Esta proposta da Google é mais do que um simples chatbot, como a OpenAI e a Microsoft trouxeram para os utilizadores. O Gemini está já acessível no Android, mas agora ganhou novo espaço ao passar a pode ser usado no Android 10 e versões posteriores.

A IA da Google está cada vez melhor

O Gemini está a ser integrado de forma única nos serviços da Google. Já é possível ver o que trará à pesquisa e até à suite de produtividade da gigante das pesquisas. Claro que o Gmail será também um dos palcos desta IA, que promete muito para o futuro.

Outro espaço onde o Gemini será usado é no próprio Android, desde uma integração natural até a uma app que está já disponível. É precisamente esta última que teve agora uma novidade importante. A app dedicada ao sistema da Google passou a poder ser usada em mais versões deste sistema operativo.

A versão mais recente da app Google Gemini, a 1.0.626720042, alterou a versão mínima exigida do Android. Esta estava estabelecida no Android 10+ e passa agora a estar também disponível para os utilizadores do Android 12 e superior, que podem agora aceder a tudo o que esta oferece no campo da IA.

App Gemini pode ser usada no Android 10

Os utilizadores que quiserem testar a IA da Google só precisam de instalar a app. Tanto nos smartphones com o Android 10 como com o 11 a mensagem apresentada era da falta de suporte para a versão, algo que deixa assim de ser apresentada. Quem ainda tiver esta mensagem pode descarregar e instalar diretamente esta app.

Esta mudança, que parece muito simples, abre as portas do Gemini a muitos mais smartphones Android. É a forma que a Google encontrou para trazer a sua IA para muitos mais utilizadores, com todas as suas potencialidades e com todas as suas caraterísticas.

Com a IA cada vez mais presente, a Google quer apostar em trazer o Gemini para o máximo de utilizadores. Esta sua app é apenas uma montra muito pequena do que em breve poderá dar aos utilizadores em todos os seus serviços e apps nativas do seu ecossistema.