O Messenger Lite É uma das propostas criadas para garantir o acesso às ferramentas da Meta. Esta era a versão mais leve da ferramenta dedicada à comunicação e que assim garantia o acesso a smartphones Android com menos recursos. Esta proposta foi removida da Play Store e aparentemente o seu fim chegou.

As versões Lite das grandes apps do Android foram a solução encontrada para um problema bem conhecido. As grandes gigantes tecnológicas sempre quiseram tirar mais das suas apps, o que deixava muitos smartphones com menos recursos fora deste acesso ou com uma lentidão anormal.

Assim, e em versões muito reduzidas e apenas com o essencial, estas apps garantiam tudo o que os utilizadores necessitavam para usar os serviços. A Meta apostou forte nesta área e o Messenger Lite ou o Facebook Lite eram apenas algumas das soluções apresentadas.

Agora, e de forma silenciosa, a Meta resolveu colocar um fim no Messenger Lite e no que este oferece. Os relatos que têm surgido, principalmente no Reddit, mostram que a app foi simplesmente removida da Play Store do Android, sem que nada tivesse sido comunicado pela Meta.

Quem ainda tem esta app instalada está também com problemas em usar esta solução. Muitos relataram ter recebido notificações que os direcionaram para a app Facebook Lite. No entanto, este sucessor traz consigo um conjunto de novos desafios: falta-lhe a funcionalidade de chamada e alguns utilizadores consideram a sua mecânica de mensagens complicada, com as mensagens enviadas por vezes a permanecerem na caixa.

Esta não é a única mudança significativa que a Meta faz nos seus serviços de mensagens. Recentemente, a empresa dona da maior rede social da Internet anunciou os seus planos de eliminar gradualmente o suporte para SMS no Messenger. Este acontecerá até 28 de setembro de 2023.

Apesar de ser uma alternativa que muitos abraçaram, o Messenger Lite nem sempre agradou a todos. Tinha algumas funcionalidades em falta e que assim limitavam a sua utilização. Ainda assim, e para o propósito que foi criado, era a solução ideal para os smartphones Android com menos recursos.