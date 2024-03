Quando revelou o Galaxy S24 Ultra, a Samsung destacou de forma muito incisiva a qualidade fotográfica destes equipamentos. Tal como nos modelos anteriores, os utilizadores podem contar com o melhor do mercado. Agora, a Samsung lançou o Galaxy S24 Ultra no espaço para mostrar a sua qualidade fotográfica.

A Samsung decidiu mostrar as capacidades da câmara do Galaxy S24 Ultra. Para isso transformou-o numa câmara aérea, focada em tirar fotografias a mais de 34 quilómetros (110.000 pés) acima da Terra. Desta forma captou imagens únicas e mostram o nosso planeta em todo o seu esplendor.

Sem qualquer alteração, este smartphone usou as suas câmaras, que recebem críticas muito positivas. Estas contam com um sensor de câmara principal de 200MP e recursos úteis de zoom. A somar a isso temos também neste dispositivo a presença da IA para ajudar na fotografia.

Para ir além do limite normal, a Samsung montou quatro Galaxy S24 Ultra em gaiolas de fibra de carbono especialmente projetadas e que foram então fixadas em balões estratosféricos. O objetivo deste projeto da Samsung era enviar esses dispositivos para uma altura adjacente ao espaço acima do nível do mar e obter imagens de alta resolução da Terra.

Os balões cheios de hidrogénio atingiram uma altura de pouco mais de 34 quilómetros. Embora não seja exatamente o espaço, a estratosfera é uma camada fantástica para o Galaxy S24 Ultra se posicionar para captar imagens do solo na Terra.

Os balões da Samsung foram enviados do sul da Califórnia, de Las Vegas, da cordilheira de Sierra Nevada e do Grand Canyon. Em cada local, a Samsung preparou as gaiolas leves com o seu próprio S24 Ultra. A ideia era captar imagens de diversas paisagens do oeste dos EUA.

Apesar de parecer um cliché, as imagens captadas falam por si só e, principalmente, mostram o nosso planeta. Destaca-se a qualidade das imagens que o Galaxy S24 Ultra consegue captar e que mostram o nosso planeta no seu potencial máximo.