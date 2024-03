Chegou o novo Xiaomi Redmi A3 por apenas 119,99€

O crescimento da Xiaomi tem sido impressionante e isso nota-se pelo portefólio de produtos disponível no mercado. Hoje a Xiaomi lançou o Redmi A3, um smartphone com design elegante e com ecrã que tem uma elevada taxa de atualização.

Xiaomi Redmi A3: Poderoso, bonito e barato...

A Xiaomi, líder global em inovação, anuncia o lançamento do Redmi A3, a sua mais recente adição à gama Redmi. Todos os modelos Redmi A3 incluem uma câmara grande, circular e com detalhes finos, que apresenta um brilho diferente consoante o ângulo de refração e o ambiente de iluminação. Além disso, com um corpo ultrafino de 8,3 mm 2, para uma excelente sensação de contacto com a mão, o Redmi A3 é robusto, elegante e concebido para um conforto ideal.

Destaque para o grande ecrã HD+ de 6,71 polegadas, que oferece uma taxa de atualização de até 90Hz, para proporcionar uma experiência suave e envolvente que desafia o seu preço. A durabilidade do ecrã é assegurada pela proteção do ecrã Corning® Gorilla® Glass 3, enquanto a proteção melhorada dos olhos é proporcionada pelo escurecimento DC, que reduz a exposição à luz azul e a cintilação geral.

Os utilizadores com um orçamento limitado podem continuar a desfrutar do sistema de câmara dupla AI atualizado, com uma câmara principal de 8 MP, apoiada por uma lente auxiliar que permite tirar fotografias impressionantes. A câmara frontal de 5 MP é reforçada por um embelezador que suaviza o tom de pele e um anel de luz suave que ilumina as fotografias selfie em condições de pouca luz.

O Redmi A3 suporta funcionalidades de segurança avançadas que incluem o desbloqueio facial e o desbloqueio por impressão digital através de um sensor de impressão digital lateral rápido e reativo. Com um prático conector para auscultadores de 3,5 mm, o Redmi A3 está também equipado com uma entrada de carregamento USB Type-C de 10 W.

Com uma grande bateria de 5000mAh (tip), o Redmi A3 acompanhará o ritmo dos utilizadores ao longo do dia, e para além dele, proporcionando até 29 horas de chamadas e até 17 horas de reprodução de vídeo.

O Redmi A3 é alimentado por um processador octa-core MediaTek Helio G36 e está disponível em configurações de 3 GB+64 GB e 4 GB+128 GB. A tecnologia de memória alargada expande a RAM disponível para até 8GB, assegurando um carregamento e uma mudança de aplicações mais fluidos, enquanto o armazenamento de dados adicional está disponível através de uma ranhura microSD, que suporta cartões microSD até 1TB.

O Redmi A3 está disponível em Midnight Black, Star Blue e Forest Green, com configurações de memória e armazenamento de 3GB+64GB, a 119,99€, e 4GB+128GB, a 139,99€.