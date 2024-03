Alfa Romeo Giulietta vai regressar em 2028, compacto e elétrico

Durante uma conferência de imprensa, o CEO da Alfa Romeo anunciou a chegada do Milan, do novo Giulia, do novo Stelvio, de um grande SUV, e do Giulietta em várias versões.

Foi em Arese, Milão, que Jean Philippe Imparato, CEO da Alfa Romeo, divulgou algumas novidades, recentemente. Conforme avançado pela imprensa italiana, o executivo mencionou a chegada do Milan, de um novo Giulia, de um novo Stelvio, de um grande SUV, e do Giulietta em várias versões.

Este último tratar-se-á de um "herdeiro elétrico" do Alfa Romeo Giulietta, que partilhará o mesmo ADN com o Lancia Delta 100% elétrico. Ambos os automóveis serão produzidos na fábrica de Melfi, a partir de 2028 (previsivelmente), e serão baseados na plataforma Stla Medium, com autonomias de cerca de 700 km para as versões monomotoras mais eficientes.

Recorde-se que a plataforma Stla Medium estreou-se, recentemente, com o Peugeot E-3008, que está disponível com duas baterias de 73 kWh e 98 kWh. Esta arquitetura foi concebida para que o seu comprimento mais curto pudesse acomodar um pack de alta capacidade.

O chassis poderá acolher um ou dois motores, com a máxima flexibilidade de instalação. Esta flexibilidade permitirá ao Giulietta ter versões desportivas. Além de uma provável versão Quadrifoglio, poderá haver espaço para novas variantes de carroçaria.

Segundo o CEO da Alfa Romeo, se o Giulietta for bem-sucedido, um investimento razoável poderá permitir a concretização de spin-offs mais dinâmicos, como um coupé, um cabrio ou um roadster de dois lugares.

O Giulietta e o Delta partilharão tecnologia com três outros compactos elétricos: o futuro DS 4, o Opel Astra e o Peugeot 308.