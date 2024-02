Tesla volta a reduzir o preço do Model Y… mas por um período limitado

A Tesla nos EUA reduziu o preço do Model Y no seu sítio Web, referindo que o desconto só estará disponível durante o resto deste mês. São ajustes que podem estender-se a outros mercados, apesar de neste momento a redução estar confinada apenas ao mercado norte-americano. A marca está a tornar os seus carros cada vez mais baratos e acessíveis, reflexo também da maior concorrência.

No passado sábado, a Tesla publicou uma nova mensagem no configurador de encomendas do Modelo Y, referindo que o Modelo Y RWD e Long Range AWD estavam mais baratos e iam manter o corte no preço até ao final de fevereiro.

Curiosamente, a empresa também escreveu que "os preços aumentarão em 1.000 dólares ou mais" a partir do primeiro dia do próximo mês.

Pricing Update New Model Y RWD and Long Range AWD prices reduced for deliveries now through February 29. Prices will increase by $1,000 or more on March 1.

Informou a Tesla no seu site.

Os cortes de preços marcam uma redução de mil dólares no Modelo Y RWD e no Long Range, embora a alteração de preço não se aplique ao Modelo Y Performance.

Conforme pode ser visto nesta data, o Tesla Model Y RWD começa em 42.990 dólares (antes dos incentivos), enquanto o Model Y Long Range começa com um preço de 47.990 dólares. O Model Y é atualmente o único configurador de encomendas que apresenta a mensagem "Atualização de preços".

A Tesla tem vindo a reduzir os preços também noutros mercados, além de ter lançado uma série de incentivos na América do Norte nas últimas semanas, como, por exemplo, Supercharging gratuito vitalício, descontos de mil euros na compra da Cybertruck, entre outros.

Embora a Tesla frequentemente lance incentivos no final do trimestre e no final do ano para ajudar a impulsionar as vendas, alguns notaram que é a primeira vez que a empresa de Elon Musk faz tal movimento no meio do trimestre. Será a pressão da concorrência?