Já ouviu falar de terapia de Realidade Virtual? Método quer ajudar veteranos de guerra

A Realidade Virtual pode ser ainda estranhada por muitos, mas a verdade é que a tecnologia tem já um largo historial. Uma vez que o desenvolvimento continua a acontecer, a terapia por via de Realidade Virtual procura ajudar os veteranos de guerra.

Um novo método de terapia com Realidade Virtual foi revelado pela Mynd Immersive, em parceria com a VA Immersive, que pertence ao americano VA's Office of Healthcare Innovation and Learning. A nova aplicação procura ajudar os veteranos de guerra a encontrar uma solução para traumas trazidos da guerra.

Conforme partilhado pela Fox News, ao devolver digitalmente os veteranos da Guerra do Vietname aos locais que possam ter visitado durante o conflito, a nova aplicação de Realidade Virtual ajuda-os a processar o seu trauma e a encontrar um "caminho para a paz".

Na perspetiva de Chris Brickler, CEO da Mynd Immersive, a tecnologia recentemente desenvolvida é algo que os homens e mulheres que serviram no Vietname realmente merecem. Segundo ele, esta abordagem terapêutica pretende promover a cura, a paz e a reconciliação, proporcionando aos veteranos um espaço seguro e relaxante para experimentar a contemporaneidade do Vietname.

Usar a Realidade Virtual para ajudar veteranos de guerra

O conteúdo mostrado pela aplicação pretende levar os veteranos até ao Vietname, ver e relaxar em praias e outros locais, demonstrando que o serviço que prestaram teve impacto e não foi em vão.

A tecnologia de Realidade Virtual mergulha os veteranos em diversas circunstâncias, usando vídeo esférico claro, nítido e de alta resolução. O dispositivo foi projetado para se assemelhar a uns grandes óculos de sol.

Para Chris Brickler, por ser tridimensional e dar aos veteranos a impressão de que estão efetivamente lá, muitos deles, que de outra forma não poderiam fazê-lo, poderão voltar.

De acordo com a Mynd Immersive, a tecnologia foi usada em todo o país em cerca de 100 instalações de cuidados de longo prazo para veteranos. Num estudo significativo de vários anos realizado com a Universidade de Stanford, a terapia com Realidade Virtual provou melhorar o humor, diminuir os sentimentos de solidão e fortalecer o vínculo entre os idosos e os seus cuidadores.

Também a VA Immersive implantou mais de 3000 óculos de Realidade Virtual, em mais de 170 instituições médicas e clínicas de ambulatório da VA, em 50 estados americanos e em Porto Rico.

A iniciativa reúne o desenvolvimento de conteúdo e engenharia de dispositivos, a indústria, o meio académico, e outras entidades governamentais.

Segundo Skip Rizzo, psicólogo clínico, diretor de pesquisa do USC Institute for Creative Technologies for Medical Virtual Reality e membro fundador do conselho consultivo da Mynd Immersive, o conteúdo de imersão tem o potencial de aumentar significativamente a socialização dos idosos com os seus cuidadores.

A aplicação representa um avanço significativo na saúde emocional e no bem-estar dos veteranos e daqueles que cuidam deles.