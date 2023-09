A União Europeia tem procurado encontrar formas de criar uma estrutura forte para carregamento de carros elétricos. Entende que este é o futuro e como tal, quer dar aos cidadãos as estruturas para poderem crescer. Com novos investimentos nesta área, a Tesla conseguiu agora garantir 150 milhões de euros da União Europeia para expandir rede de Superchargers.

Ao todo, são 352 milhões de euros que a União Europeia tem de financiamento para apoiar infraestruturas de transporte elétricos. Quer garantir que os países e as empresas dedicadas a esta área possam crescer e aumentar a sua oferta, com beneficios óbvios para todos os que têm carros elétricos na Europa.

O plano é criar uma rede de postos de carregamento e outras infraestruturas que possam fazer desaparecer todas as falhas e as faltas que já foram identificadas. Uma das empresas que parece vir a beneficiar com uma parte grande deste financiamento é a Tesla.

Duas das suas subsidiárias na Europa (Itália e Polónia) vão receber um total de 148,72 milhões de euros para expandir rede de Superchargers em 22 países. Ao todo vão ser instalados ou atualizados 7.198 Superchargers que a marca tem espalhados pela União Europeia.

Pensa-se que no caso da Tesla, grande parte do financiamento poderá ser destinada a atualizações para os novos Supercharger V4 da Tesla. Estes oferecem já uma potência de 350 kW, bem acima dos 250 kW do modelo anterior.

Portugal também está presente e este financiamento irá para a Mota-Engil Renewing, S.A., que com 1.160.000.00 € quer instalar 41 pontos de carga acessíveis publicamente. Estes vão ter uma potência de 150 kW e ser colocados em 13 locais.

Estes investimentos são importantes para os cidadão e a Tesla parece estar a apostar forte na sua utilização. Vai conseguir aumentar a presença da rede de Superchargers, num momento que nos EUA cada vez mais marcas apostam no seu conetor. Poderá ser um movimento que a Europa seguirá, rumo a um novo padrão.