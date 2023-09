Google anuncia mais despedimentos… no departamento que se dedica à contratação

Depois de um ciclo de expansão com dezenas de milhares de contratos nem sempre justificados, inicia-se agora um novo ciclo em que as empresas estão a reduzir as suas infraestruturas. Agora, a Google anunciou uma nova ronda de despedimentos no departamento que, ironicamente, se dedica à contratação de pessoal.

A Google, liderada por Sundar Pichai, despediu 12 mil pessoas desde janeiro de 2023. Desta vez, uma centena de empregados vai ser despedida e o recrutamento de novos candidatos vai ser reduzido.

Infelizmente, temos de reduzir significativamente a dimensão da organização de recrutamento.

Declarou Brian Ong, vice-presidente de recrutamento da Google, numa videochamada.

O número de despedimentos continua a aumentar na Google

Desde janeiro de 2023, a empresa despediu 12 mil funcionários, e o número continua a aumentar. O número total de despedimentos que a empresa levou a cabo nos últimos 9 meses representa 6% da sua força de trabalho.

O anúncio da nova ronda de despedimentos no departamento de pessoal coincide com a intenção da empresa de reduzir a contratação de novos funcionários para outros departamentos, continuando a tendência de diminuição do ritmo de contratações que tem mostrado nos últimos meses.

Continuamos a investir nos melhores talentos técnicos e de engenharia, ao mesmo tempo que reduzimos significativamente o ritmo das nossas contratações em geral.

Disse Courtenay Mencini, porta-voz da Google.

Os funcionários do departamento afetado dizem não ter conhecimento de qualquer notificação até à data. A empresa anunciou que as pessoas afetadas pelos despedimentos receberão em breve um e-mail a notificá-las do seu despedimento.

Ao contrário das anteriores rondas de despedimentos, em que a Google bloqueou o acesso às suas instalações sem aviso prévio, desta vez a empresa disse que vai permitir o acesso às instalações durante esta semana e o acesso à plataforma online durante mais algum tempo.

Estamos a apoiar todas as pessoas afetadas com um período de transição, serviços de recolocação e indemnizações, à medida que procuram novas oportunidades aqui na Google e mais além.

Afirmou Courtenay Mencini, num comunicado.

Despedimentos numa empresa rentável

O anúncio dos despedimentos na Google apanhou os trabalhadores de surpresa. Há pouco mais de um mês, a Alphabet anunciou um aumento de 7% nas receitas do segundo trimestre, totalizando 74.6 mil milhões de dólares, em comparação com os 69.7 mil milhões de dólares registados no mesmo trimestre de 2022.

A empresa argumenta que as demissões se devem à estratégia de reestruturação baseada na eficiência da empresa.

Para continuar o nosso importante trabalho e garantir que operamos com eficiência, tomamos a difícil decisão de reduzir o tamanho de nossa equipa de recrutamento.

Disse Mencini, no comunicado.

