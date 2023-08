Usa adblock para ver vídeos no YouTube sem publicidade? A contagem regressiva vai chegar

Já aqui tínhamos noticiado que o YouTube estaria a criar uma forma de limitar a utilização de ad blockers, uma vez que a publicidade é uma das principais fontes de rendimento dos criadores de conteúdo e da própria plataforma. O sistema está a ser afinado e os testes contam agora com uma contagem regressiva.

Os negócios na internet giram em torno da publicidade, sendo essa a forma mais óbvia de se continuar a criar conteúdos de forma gratuita. O YouTube está cada vez mais recheado de publicidade e, por isso, são muitos os utilizadores que recorrem a soluções para os bloquear, através dos chamados ad blockers.

Depois de um primeiro teste, onde aparecia um pop-up com um alerta de que o serviço seria bloqueado após três vídeos, eis que a plataforma está a testar outras possibilidades no mesmo sentido.

Agora, os utilizadores que estão a receber estes testes são confrontados com uma contagem regressiva, antes do anúncio aparecer. O relógio tem uma duração de 30 a 60 segundos e sugere a desativação do bloqueador de publicidade ou a assinatura do YouTube Premium.

Os testes estão a ser dirigidos a um número limitado de utilizadores, um pouco por todo o mundo, que utilizem este tipo de bloqueadores.

Segundo o YouTube, a medida está a ser tomada com o objetivo de compensar os criadores de conteúdo pelo seu trabalho de uma forma mais junta.

Levamos a desativação da reprodução muito a sério e só desativaremos a reprodução se os espetadores ignorarem solicitações repetidas para permitir anúncios no YouTube

| disse Oluwa Falodun, porta-voz da Google em entrevista ao The Verge

É certo que o YouTube tem na publicidade a sua maior fonte de receita, mas esta tem vindo a cair mensalmente. Os dados recentes revelam quebras nas receitas com publicidade há três trimestres consecutivos.