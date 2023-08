É este o TOP das linguagens de programação! Conhece a Julia?

Os modelos de programação têm vindo a mudar o que tem levado à criação de “novas” linguagens de programação. Saiba qual o TOP das linguagens de programação neste mês de agosto.

Linguagem de Programação Julia entra para TOP 20

O popular site TIOBE disponibilizou recentemente o TOP das linguagens de programação mais populares em agosto de 2023. O Python mantém-se de "pedra e cal" na primeira posição, seguido da linguagem C na segunda posição e o C++ na terceira posição.

O destaque deste novo TOP de linguagens de programação vai para a Julia. Esta não é uma linguagem de programação nova por foi criada há mais de 13 anos. Então, o que torna esta linguagem de programação Julia única? E qual a razão de ter entrado para o TOP 20?

A Julia é especialmente usada no mundo da ciência de dados e da computação matemática. Mas já temos os 20 principais concorrentes neste campo, como Python, R e MATLAB. Então, onde se destaca a Julia?

Segundo as informações do próprio portal, a Julia é mais rápida que o Python, mais poderosa que o R e mais barata que o Matlab. Assim, velocidade, escalabilidade e código aberto tornam a linguagem Julia uma alternativa atraente. Por outro lado, Julia requer mais habilidades de programação do que as outras 3 linguagens mencionadas, então será realmente interessante ver se consegue manter a sua posição entre os "grandes".