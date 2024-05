Alguém encontrou a casa de um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI no Google Earth

Podes correr, mas não te podes esconder. Atualmente, com tantas ferramentas "inteligentes", tentar o anonimato, o incógnito... não é fácil. De tal modo que um criminoso, Vitel'Homme Innocent, foi "exposto" por um perito em OSINT que localizou o seu esconderijo e mostrou no Google Earth onde era o sítio!

EUA oferecem 2 milhões por informações sobre este criminoso

A lista do FBI dos 10 fugitivos mais procurados inclui o haitiano Vitel'Homme Innocent, líder do bando Kraze Barye que raptou 17 missionários cristãos no Haiti em 2021, incluindo cinco crianças.

Como recompensa, os EUA estão a oferecer até dois milhões de dólares por informações que levem à prisão de Innocent. Mas, por vezes, basta um especialista em Google Earth para recolher pistas.

Uma entrevista, um especialista e o Google Earth

Benjamin Strick não é apenas um utilizador avançado do Google Earth. Especialista em Open Source Intelligence (OSINT) e Geospatial Intelligence (GEOINT), gere a investigação de uma empresa independente chamada Center for Information Resilience.

Quando a CNN publicou uma entrevista exclusiva com Vitel'Homme Innocent, a sua experiência e as imagens de satélite do Google foram tudo o que Strick precisou para encontrar a casa do criminoso.

Foi a partir destas imagens que ele começou a procurar a casa. Em particular, a filmagem em que os repórteres da CNN são levados de carrinha para o abrigo Innocent por membros do gang.

Strick triangulou a localização utilizando elementos da paisagem, curvas na estrada e alguns edifícios.

Primeiro, encontrou o edifício coberto, semelhante a uma fábrica, utilizando duas referências: a cadeia de montanhas que rodeia Port-au-Prince, a capital do Haiti, e um muro que segue uma curva numa estrada de terra batida. O prédio fica nas coordenadas 18.5447, -72.2359.

Outras imagens mostravam um pequeno muro e pilares semiconstruídos, que ele também localizou, apesar da baixa resolução das imagens de satélite.

Strick reparou então num monte de entulho empilhado junto a um muro. O entulho também é visível no Google Earth e, de facto, está lá há anos, de acordo com o histórico de imagens do Google.

De seguida, o relatório da CNN mostra a casa de Innocent.

A casa ficava a 1,6 quilómetros dos locais anteriores, mas Strick não teve dificuldade em encontrá-la em poucas horas, graças a características como o telhado de duas águas, a entrada para a garagem e um estaleiro de construção ao lado.

A casa está localizada nas coordenadas 18.5278, -72.2314. Presume-se que Vitel'Homme Innocent já não viva lá (talvez nunca tenha vivido), mas não deixa de ser espantoso que algumas imagens permitam a uma pessoa encontrar a localização de um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI utilizando dados publicamente disponíveis.

É disto que se trata o OSINT e o GEOINT: reunir informações de fontes públicas, neste caso uma notícia de jornal, e de fontes geoespaciais, como imagens de satélite do Google Earth.

Benjamin Strick tem tutoriais sobre estas disciplinas no seu canal do YouTube.